Bang wachten op resultaten coronatests, straks meer duidelijkheid Joeri De Knop in Frankrijk

08 september 2020

Tien dagen na hun laatste Covid-19-controle in Nice ondergingen alle 166 nog in de Tour aanwezige renners en hun entourage de voorbije dagen een nieuwe PCR-test. Voor 19 ploegen gebeurde dat gistervoormiddag, tussen 9.30u en 11.30u in een door organisator ASO aangeduid labo. CCC, Ineos Grenadier, Groupama-FDJ en onder meer de dienstdoende gendarmes, hosts en hostessen werden zondag al getest bij de start van de negende rit in Pau. Sommige teams anticipeerden op die officiële procedure en testten hun renners al bijkomend, op eigen initiatief, vóór de rustdag.

De volledige koersbubbel in de Ronde van Frankrijk bestaat uit om en bij de 650 mensen. Gezien de beperkte analysemogelijkheden ter plekke, werden de stalen doorgestuurd naar Parijs. Op de resultaten was het wachten tot afgelopen nacht. Pas vandaag, voor de start van de tiende rit, communiceert ASO over die resultaten en eventuele maatregelen. Pro memorie: als twee renners of stafleden van dezelfde ploeg positief testen op Covid-19, wordt het hele team naar huis gestuurd.

