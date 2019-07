Astana-kopman Fuglsang verlaat Tour na zware val XC

23 juli 2019

17u11 0 Tour de France Jakob Fuglsang is uit de Tour de France gestapt. De 34-jarige Deen van Astana kwam op 25 kilometer van de streep stevig ten val en staakte nadien de strijd. Fuglsang stond negende in het klassement, op 5’27” van Julian Alaphilippe.

De Deen won vorige maand nog het Critérium du Dauphiné. Eerder bekroonde hij zijn fenomenaal voorjaar met winst in Luik-Bastenaken-Luik.

Door z'n opgave in de Tour, blijft zijn beste prestatie -in La Grande Boucle- zo de zevende stek in de eindstand van 2013. Vorig jaar beëindigde hij de Tour als twaalfde.

Abandono de Jakob Fuglsang #TDF2019 pic.twitter.com/AQNfUEsmjp Alpe__dHuezBT(@ Alpe__dHuezBT) link