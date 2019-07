Astana-kopman Fuglsang verlaat Tour na zware val, Deen loopt geen breuken op XC

23 juli 2019

19u49 0 Tour de France Jakob Fuglsang is uit de Tour de France gestapt. De 34-jarige Deen van Astana kwam op 25 kilometer van de streep stevig ten val en staakte nadien de strijd. Fuglsang stond negende in het klassement, op 5’27” van Julian Alaphilippe.

Fuglsang viel ook in de eerste etappe in Brussel en liep toen een hoofdwonde op, maar kon op dat moment nog verder. De Deen, dit voorjaar ook aan het feest in Luik-Bastenaken-Luik, viel opnieuw tijdens de doortocht in Uzès, op zo’n dertig kilometer van de aankomst in Nîmes en werd met een ambulance afgevoerd. In het ziekenhuis bleek hij geen breuken te hebben opgelopen. “Hij heeft enkel zware kneuzingen aan een hand, armen en knieën”, communiceerde zijn team. Fuglsang zelf was erg teleurgesteld. “Het is heel jammer zo de Tour te verlaten, maar ik had te veel pijn om door te gaan”, liet hij optekenen.

De 34-jarige Fuglsang stond op de negende plaats in het algemeen klassement op 5:27 van leider Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step).

Zijn beste prestatie in La Grande Boucle blijft zo de zevende stek in de eindstand van 2013. Vorig jaar beëindigde hij de Tour als twaalfde.

