ASO bevestigt uitstel Tour de France, die “nu zal worden afgewerkt tussen 29 augustus en 20 september” TLB en JDK

14 april 2020

19u12

Bron: Le Parisien, Le Dauphiné, Marca, L'Equipe 20 Tour de France Daags nadat de Franse president Emmanuel Macron de Tour de France naar een latere datum duwde , bevestigt organisator ASO dat 27 juni als startdatum geen optie meer is. “We zoeken een nieuwe plaats op de kalender.” Een verrassing is het niet; volgens de Franse krant Le Parisien werkte ASO al actief op een scenario waarbij de Grand Départ in Nice zo’n maand wordt uitgesteld, naar 25 juli. Als Covid-19 het toelaat. “We kunnen beginnen met plannen", stelt Marc Madiot, manager van de het Franse Groupama-FDJ en voorzitter van de Franse Ligue nationale de cyclisme (LNC). Ook Marca en L’Equipe komen met een scenario naar buiten. Le Dauphiné lijkt het dan weer zeker te weten: de Tour wordt verreden tussen 29 augustus en 20 september.



De Franse president Emmanuel Macron maakte gisteren bekend dat de lockdown in Frankrijk zeker verlengd wordt tot 11 mei. Macron voegde daar ook aan dat grote publieksevenementen in zijn land nog tot minstens midden juli worden verboden. Geen Ronde van Frankrijk met publiek tussen 27 juni en 19 juli, dus. Volgens Tourbaas Christian Prudhomme is een Tour zonder fans géén optie en dus wordt de blik verder gericht, iets wat de ASO vandaag bevestigt: “We gaan op zoek naar een nieuwe plaats op de kalender.”

Volgens Le Parisien heeft ASO z’n zinnen gezet op de periode van 25 juli tot en met 16 augustus. Achter de schermen wordt gewerkt aan een nieuw scenario: een Tour die grotendeels in augustus wordt gereden. Het startschot wordt dan in Nice gegeven op zaterdag 25 juli en de finish in Parijs volgt op zondag 16 augustus. De Franse krant contacteerde alle start- en aankomstplaatsen. Die meldden dat ASO hen had gevraagd om de passage en alle activiteiten op hun grondgebied met vier weken op te schuiven.

De conclusie was dat iedereen zich soepel wilde opstellen. “Er is unanimiteit bij alle burgemeesters en gemeenteraadsleden”, klinkt het. “Het kunnen organiseren van de Tour zou als een overwinning op de pandemie worden beschouwd.” En ook bij France Télévisions, dat de Tour sinds jaar en dag in de huiskamers brengt, zou men volgens Le Parisien kunnen leven met een Tour die grotendeels in augustus valt.

Bij Le Dauphiné, een ander Frans medium, gaan ze nog een stapje verder. Daar melden ze met stellige zekerheid dat de Tour wordt verreden tussen 29 augustus en 20 september. In het desbetreffende artikel op de website pakken ze zelfs uit met een volledige aangepaste kalender, maar er dient zich al meteen een probleem aan. Op 20 september zou de slotrit richting Champs-Élysées worden afgewerkt, alleen: dan staat ook het WK tijdrijden geprogrammeerd.

Nog scenario’s

Sowieso zijn er ook heel wat zaken waarover moet worden nagedacht als er effectief voor gekozen wordt om de Tour een maand later van start te laten gaan. Zullen er weer grote troepen mensen kunnen samenkomen rond de start- en aankomstzones? Of komen er maatregelen zoals tijdens Parijs-Nice? En wat met de Ronde van Spanje, die op 14 augustus van start zou gaan?

Volgens de Spaanse sportkrant Marca is op die laatste vraag een antwoord op komst. ASO en Giro-organisator RCS zouden immers onderling een akkoord gevonden hebben over de datums. Een Tour in augustus, een Vuelta in september en de Giro in oktober. En telkens de volle drie weken. Dat is volgens Marca het plan dat op tafel ligt.

Een Tour grotendeels in augustus? Dat is dan weer volgens de Franse krant L’Équipe niet mogelijk. In Frankrijk zijn de grote publieksevenementen tot minstens midden juli verboden. “Dan moet je er nog eens één tot anderhalve maand bijtellen, tot de renners hun fysieke activiteiten kunnen hernemen. Dan is er nog de vraag wanneer niet-Europeanen, zoals de Colombiaanse titelverdediger Egan Bernal, het land mogen betreden. Én wat met de voorbereidingskoersen zoals de Dauphiné? Het is dus hoogstwaarschijnlijk dat de Tour niet vóór eind augustus of begin september van start zal gaan.”

Duidelijkheid

Marc Madiot, manager van de het Franse Groupama-FDJ en voorzitter van de Franse Ligue nationale de cyclisme (LNC), juicht alleszins toe dat er duidelijkheid gekomen is. “Nu zijn er tenminste datums waardoor we kunnen beginnen met plannen. Als ik aan de start van een koers sta, wil ik winnen. Nu ook. Ik geloof vast in een herstart van het seizoen. Dat de Tour gereden wordt, is cruciaal voor de hele wielerindustrie.”

En er moet een maand voor de Grand Départ al gekoerst worden als we willen dat de Tour ergens op lijkt. Desnoods zonder publiek Marc Madiot

Fransen niet in voordeel

Rest dan nog het sportieve aspect. Volgens Madiot is het nodig om voorbereidingskoersen te rijden in aanloop naar de Tour én hij verwacht dat de Franse renners waarschijnlijk in het nadeel zullen zijn. “Buitenlandse renners zullen nog gewoon naar buiten kunnen gaan om te trainen, terwijl dat voor de Fransen misschien twee maanden niet mogelijk is. Dat moeten we proberen op te lossen.”

Onder meer de Franse rennersvakbond was al van plan om een uitzondering aan te vragen voor de Franse profrenners, zodat zij hun fietstochten toch nog in open lucht kunnen afwerken. “Als dat niet lukt, dan schat ik dat de renners zo’n tien weken nodig zullen hebben om zich ietwat klaar te stomen voor de Tour”, zegt Madiot tot slot. “En er moet een maand voor de Grand Départ al gekoerst worden als we willen dat de Tour ergens op lijkt. Desnoods rijden we die voorbereidingskoersen dan maar zonder publiek.”

