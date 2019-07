Armstrong looft Jumbo, blikt vooruit naar morgen en haalt leuke anekdote over... sokken vanonder het stof GVS

07 juli 2019

21u36 1 Tour de France Ook Lance Armstrong was onder de indruk van de brigade van Jumbo-Visma. “Het verschil tussen de eerste en de tweede en tussen de tweede en de tiende, was hetzelfde. Dat brengt alles in perspectief. Ze waren superieur.” In zijn podcast ‘The Move’ blikt de Amerikaan ook vooruit op de finale van morgen en haalde hij een leuke anekdote vanonder het stof.

“Team Ineos zette als eerste de snelste tijd neer, zaten twee uur in de hot seat, maar worden dan toch geklopt door het laatste team. Liefst twintig seconden. Het klinkt niet veel, maar het verschil tussen de eerste en de tweede en tussen de tweede en de tiende, was hetzelfde, die twintig seconden dus. Dat brengt alles in perspectief. Jumbo was gewoon superieur.” Met lovende woorden voor gele trui Mike Teunissen. “Hij was één van de drijvende krachten in hun prestatie. Laten we niet onderschatten wat het doet met iemand die nog nooit een gele trui heeft gehad. Je rijdt tweemaal zo sterk, je kan dieper in je krachten graven. Hij had die gele trui nooit verwacht.”

Over de netelige finale van morgen

“Het is een lange rit, 215 kilometer, en het weer zal goed zijn. Maar het is een tricky finale. De laatste 500 meter zijn aan acht procent. Gisteren was het vijf procent. Dat is toch een verschil...” Ex-ploegmaat George Hincapie waagde zich aan een voorspelling. “Ik ga voor Julian Alaphilippe. Ik sprak met Brian Holm (ploegleider van Deceuninck-Quick.Step, red.) en Julian zou zich heel goed voelen. Al is dit ook voor Peter Sagan een interessante finale. Slechts twee bochten in de laatste kilometer. De echte sprinters als Elia Viviani worden alvast uitgesloten voor winst.”

Over compressiekousen

In de podcast was er ook even tijd voor een anekdote over compressiekousen. “In een editie van de Tour de France waren we van plan om rond te rijden met compressiekousen. Dat was in de tijd dat Paula Radcliffe, de marathonloopster, allerlei records liep op die sokken - het type dat oudere mensen draagt en mensen gebruiken om te reizen. Zij haalde die gewoon in de apotheker. Wij wilden die ook testen. Én het werkte, we zagen allerlei voordelen. Ik had tussendoor om een of andere reden een snelle lunch met Jean-Marie Leblanc - de vroegere Tour-directeur. Hij zag wat ik droeg. Ik legde hem uit dat we die wilden testen, en ik zag z’n gezicht... ‘Oh mon dieu’. Hij verklikte me wellicht bij de UCI. Er was op dat moment geen regel over sokken, maar diezelfde nacht stelden ze plots een maximale hoogte voor sokken, waardoor die compressiekousen niet meer toegelaten waren... En kijk nu, het is een hele business geworden voor allerlei zaken. Dus ze werkten wel degelijk.”

Herbeluister hieronder de volledige tweede aflevering