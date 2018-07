Armstrong haalt uit naar Hinault: "Hij is een humeurige oude zak" MC

13 juli 2018

08u06 0 Tour De France Never a dull moment in de podcast van Lance Armstrong. De zevenvoudige Tourwinnaar is levenslang geschorst en hij is al zijn Tourzeges kwijt, maar een mening heeft hij gelukkig nog wel. In zijn dagelijkse podcast The Move noemde hij Bernard Hinault dan maar een humeurige oude zak.

De Tour is in Bretagne. En wie Bretagne zegt, zegt Bernard Hinault. Je kunt Lance Armstrong en Bernard Hinault oude bekenden noemen. De Bretoense vijfvoudige Tourwinnaar heeft zo ongeveer elke podiumceremonie geleid waar Armstrong gehuldigd werd. En dat waren er nogal wat.

Maar er is geen grote vriendschap aan verloren gegaan. Bernard Hinault vond enkele weken geleden dat het peloton moest staken tegen de aanwezigheid van Chris Froome in de Tour. Dit is wat Lance Armstrong daarover denkt.

"Meneer Hinault is helaas één van de humeurigste oude zakken ter wereld geworden. Ik heb er enkele weken geleden al een tweet over verstuurd: ik kan niet wachten tot ik zelf een oude man ben en stomme onzin kan vertellen, gewoon omdat ik dat kan."

"Hinault is nu met pensioen. De Tour heeft hem in de weide gezet. Hij was een beest van een wielrenner. Hinault was de kerel die zijn vuist in het gezicht van een betoger plantte, toen die de weg blokkeerde. Hij was de patron van het peloton, meer dan wie ooit. En nu is hij gewoon een vrek."

"Je kunt humeurig en vrekkig zijn over wielrennen als je eigen dagen in de koers lelieblank waren. Maar neen, dat waren ze niet."

Armstrong is in Aspen en staat ’s morgens vroeg op om de ritten te volgen. Hij kijkt naar NBC en zag verbouwereerd een reclamespot van US Postal passeren. In april betaalde Armstrong nog ruim vijf miljoen euro aan US Postal voor geleden imagoschade, na het grote dopingrapport van USADA.

"Raad eens wie adverteert op NBC", zegt Armstrong. "De United States Postal Service. En zeggen dat deze sport hen zoveel schade heeft berokkend. Echt? Ik heb er geen woorden voor."