Armstrong: “Deceuninck - Quick.Step is grote gebruiker van ketonen” MG

15 juli 2019

06u12

Bron: 'The Move' 4 Tour de France De indrukwekkende prestaties van ­Julian Alaphilippe in deze Tour hebben mogelijk te maken met een door­gedreven gebruik van ketonen. Dat zegt Lance Armstrong in zijn ­dagelijkse podcast ‘The Move’.

In die podcast vroeg copresentator ­George Hincapie zich af waarom Julian Alaphilippe voor de slotklim van de achtste rit met aankomst in Saint-Étienne zelf zijn drinkbus ging halen. Alaphilippe zou later nog aanvallen en vervolgens de gele trui heroveren op de Italiaan Giulio Ciccone.

Armstrong: “Ik ga speculeren. Het is alom gekend dat ­­keton-esters ­gebruikt worden in het peloton. Ze zijn perfect legaal. Sky was de eerste ploeg die toegang had tot ketonen. Ik weet dat Deceuninck-Quick.Step één van de grootste gebruikers is van keton-­esters. Ze zijn erg heilzaam. Als je ze nodig hebt voor het laatste half­uur of de laatste drie kwartier van de race, dan ga je ze gewoon halen. Dat legt volgens mij uit waarom Alaphilippe zelf zijn drinkbus gaat halen.”