Armstrong: “De Tour van Fuglsang is nu al voorbij” TLB

07 juli 2019

00u22

Bron: The Move 0 Tour de France Lance Armstrong baalde toen Jakob Fuglsang vandaag tegen de vlakte ging in de openingsetappe van de Tour. De Amerikaanse ex-renner had de Deen naar voren geschoven als zijn favoriet voor de eindzege, maar dat zit er volgens Armstrong na vandaag niet meer in.

“De Tour van Fuglsang zit er na vandaag al op ”, was de conclusie van Armstrong in zijn podcast ‘The Move’. De ex-renner was ook kritisch voor de 34-jarige Deense kopman van Astana. “Tien minuten voor zijn val zag ik hem achteraan het peloton zitten. ‘Wat heeft hij daar in godsnaam te zoeken?’, vroeg ik me af. Iemand met zijn ervaring mag daar helemaal niet verzeild geraken.”

“Fuglsang heeft een hele ploeg rond zich, misschien wel de sterkste ploeg van de hele Tour. En waar gebruik je je ploeg voor? Om uit de problemen en voorin te blijven. Daar kan je ook vallen, maar ik weet zeker dat er statistieken zijn die kunnen bewijzen dat de meeste crashes in de achterste helft van het peloton gebeuren.”

“Fuglsang liep een stevige wonde boven zijn oog op en bloedde hevig. Als je het mij vraagt, is zijn Tour voorbij. Na een valpartij verandert alles. Je slaapt anders, je zit anders op je zadel en zelfs je massage is anders. Niets zal nog hetzelfde zijn.” Lees HIER meer over de toestand van de Deen.

Daarnaast gaf Armstrong ook nog aan dat hij de niet-selectie van Mark Cavendish wel begrijpt. “Ik zou hem ook niet geselecteerd hebben. I love Mark, maar hij is gewoon niet in staat om in moeilijke ritten binnen tijd aan te komen. Giacomo Nizzolo, de sprinter van Dimension Data in de Tour, werd vandaag vierde. Cavendish zou het niet beter gedaan hebben. Dat weet ik zeker.”

Over de ploegentijdrit: “Mitchelton-Scott favoriet”

Armstrong blikte ook al even vooruit naar de ploegentijdrit, vandaag op het programma in Brussel. “Eerst en vooral: ik denk dat ik een ploegentijdrit nog nooit zo vroeg in de Tour heb weten vallen”, aldus de Amerikaan, die het geen goede zaak vindt dat Team Ineos morgen als eerste ploeg van start gaat. “Dat is niet ideaal. Bij een ploegentijdrit wil je zoveel mogelijk tijden van de andere ploegen weten en dat voordeel hebben zij niet. Er zijn geen richtpunten.”

Armstrong schuift Mitchelton-Scott naar voren als zijn favoriet. “Ze hebben een sterk team en de ploegentijdrit is een belangrijke afspraak voor hen, omdat ze renners hebben van wie ze geloven dat ze de Tour kunnen winnen. En zo’n ploegentijdrit is heel belangrijk in de strijd om de eindzege. Als je een sterke ploeg hebt, dan kan je relatief makkelijk tijd winnen. Maar als je een slechte ploeg hebt, kan je ook snel veel tijd verliezen.”

U kunt de podcast hier volledig bekijken/beluisteren: