Andy Schleck ziet Sky (en Thomas) de Tour niet meer verliezen: "Een ploegmaat in het geel aanvallen doe je niet" Nico Dick

23 juli 2018

07u25 2 Tour De France Ex-Tourwinnaar Andy Schleck neemt geen blad voor de mond. Dat Geraint Thomas de Tour gaat winnen, voorspelt hij. "Dat zou trouwens een goede zaak zijn voor het imago van zowel Team Sky, de Tour als het wielrennen in het algemeen."

Andy Schleck (33) won de Ronde van Frankrijk in 2010. Een zege die hij pas kreeg in 2012, nadat de oorspronkelijke winnaar Alberto Contador voor twee jaar werd geschorst voor het gebruik van het verboden middel Clenbuterol. In 2014 beëindigde de Luxemburger zijn carrière door aanhoudende knieproblemen. Vier jaar - en een tiental extra kilogram - later, vertoeft de getalenteerde klimmer opnieuw in de Tour. Samen met Johan Vansummeren verzorgt hij in het vipdorp de public relations van sponsor Skoda.

"Mijn leven blijft om de fiets draaien", begint de jongste van de Schleckbroers onze babbel. Zijn fietswinkel Andy Schleck Cycles blijkt een schot in de roos. "Mijn fulltime job. Ik sta zo veel als mogelijk zelf in de winkel. Daarnaast ben ik voorzitter van de Ronde van Luxemburg en doe ik een aantal evenementen voor ASO. Zo was ik vorig jaar in China, Taiwan en Zuid-Korea. In deze Tour ben ik ambassadeur van Skoda. Zo blijf ik bij het wielrennen betrokken."

Dagelijks maakt Andy Schleck nog zijn opwachting tussen de teambussen, waar hij de vinger aan de pols houdt. Een ideale gesprekspartner dus om vooruit te blikken op de slotweek.

Het peloton moet nog de Pyreneeën over, maar met Thomas, Froome en Dumoulin lijken nog maar drie renners in aanmerking te komen voor eindwinst.

"In eerste instantie wilde ik nog wachten tot woensdag. Omdat dat korte ritje van 65 kilometer met aankomst boven op de Col du Portet een helse onderneming wordt voor 'diesels' zoals Froome, Thomas en Dumoulin. Daar zijn ze echt niet in het voordeel. Helaas, de explosievere klimmers - zoals Bardet en Quintana - staan al op te grote achterstand. Twee andere uitdagers, Nibali en Porte, zijn al thuis. Het LottoNL-duo Kruijswijk-Roglic doet z'n best, maar valt mijns inziens toch te licht uit."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN