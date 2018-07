Amper aanvallen van de favorieten in eerste Alpenrit? Dumoulin verklaart hoe dat komt Wielerredactie

17 juli 2018

23u52

Bron: NOS/AD.nl 0 Tour De France Het liefst was Tom Dumoulin in de slotfase van de eerste bergetappe van de Ronde van Frankrijk nog even in de aanval gegaan. "Maar op de laatste klim stond er veel tegenwind", zei de Nederlandse klassementsman voor de camera van de NOS.

"Een aantal renners, waaronder ikzelf, wilde het wel proberen. Maar met zoveel wind en vijf renners van Sky achter je heeft dat niet echt veel zin. Dan kan je beter de krachten sparen voor de komende dagen."

Dumoulin handhaafde zich zonder al te veel problemen in het groepje met favorieten. "Dat is prima voor mij", zei Dumoulin. "Ik zat er goed bij. Maar ik denk dat we nog niet al te veel conclusies kunnen trekken. Met tegenwind op de slotklim en een ploeg als Sky was het vandaag gewoon moeilijk."

Eigenlijk probeerde enkel Daniel Martin eens te versnellen, maar ook de Ier raakte niet ver weg.