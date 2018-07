Amerikaan rijdt eerste Tourrit uit met gebroken schouderblad en drijft de spot met… Neymar

08 juli 2018

11u26 0 Tour De France Lawson Craddock heeft in de eerste etappe van de Ronde van Frankrijk een breuk in het linkerschouderblad opgelopen. En toch reed de 26-jarige Amerikaan van EF Education-First Drapac de rit uit. Sterker nog: Craddock wil vandaag opnieuw aan de start staan.

De onfortuinlijke renners smakte tegen het asfalt bij de bevoorradingszone na 105 km. Na de nodige verzorging zette hij zijn weg verder, om uiteindelijk als 176ste en laatste aan te komen in Fontenay-le-Comte, op 7’50” van ritwinnaar Fernando Gaviria.

"Een gebroken schouderblad en enkele hechtingen (in het aangezicht, red.) is niet hoe ik aan de Tour wilde beginnen", tweette Craddock. "Maar deze Texaan zal zo hard als ik kan vechten om verder te doen." Hij voegde eraan toe 100 dollar te doneren aan een wielerorganisatie telkens hij een etappe in deze 105de Tour kan uitrijden.

Craddock kreeg vol lofbetuigingen voor zijn actie én doorzettingsvermogen. Zo werd op sociale media de vergelijking gemaakt tussen de gehavende Amerikaan en de overdrijvende Neymar, waarna Craddock zelf een geweldige reactie in huis had. “Het grootste verschil is dat Neymar momenteel op een vliegtuig naar huis zit.”

