Alle topsprinters gevloerd: herbekijk hier de straffe sprintzege van Van Aert Redactie

02 september 2020

19u38 8

Enorme krachttoer van Wout van Aert in Privas. Na een slaapverwekkende vijfde etappe in de Tour zorgde onze landgenoot van Jumbo-Visma toch voor een straf laatste deel. In Privas klopte Van Aert alle kleppers in de sprint. Hij haalde het voor de Nederlander Cees Bol en de Ier Sam Bennett. In bovenstaande video kunt u de straffe sprint van ‘WVA' nog eens herbeleven!

