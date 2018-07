Alberto Contador kan het nog: 'El Pistolero' moet slechts drie Tour-renners voor laten op slotklim in Pyreneeën MDB

In augustus 2017 hing Alberto Contador zijn tweewieler aan de haak, maar de Spanjaard zette zijn fiets niet meteen op zolder. 'El Pistolero' ging woensdagochtend de slotklim van de ultrakorte bergrit al eens verkennen. Wat bleek: 'El Pistolero' pakte op de Col du Portet een zogenaamde 'KOM' op Strava. Die titel van 'King of the Mountain' moest Contador later op de dag wel afstaan aan Steven Kruiswijk. De Nederlander legde de bijna 18 kilometer lange klim aan een gemiddeld stijgingspercentage van 8 % af in 50'26".

Ook Romain Bardet en Warren Barguil doken nog onder de tijd van Alberto Contador (55'41"). Hij duwde overigens gemiddeld 373 watt op de klim. Zo geeft de tijd van de tweevoudige Tour-winnaar aan dat hij de fiets nog niet op stal heeft gezet. Al moet er uiteraard wel bij verteld worden dat het huidige peloton al twee zware weken in La Grande Boucle achter de rug hebben. Ook opvallend: onze landgenoot Thomas Degand zette op de Col de Portet volgens Strava de zesde tijd neer. De prestatie van de winnaar van de dag Nairo Quintana staat echter niet op de sociale media.