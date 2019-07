Alaphilippe wordt uiteindelijk vijfde: "Voor mij is het altijd alles of niets" GVS

27 juli 2019

21u17

Bron: Belga 0 Tour de France Julian Alaphilippe trok als geletruidrager de Alpen in en hield ook in de eerste bergetappe nog stand, maar in de chaotische rit van gisteren boog hij finaal toch het hoofd. Vandaag zakte de Fransman van Deceuninck - Quick.Step in de laatste Alpenrit nog van de tweede naar de vijfde plaats in de eindstand, na een Tour waarin hij het merendeel in het geel had gereden.



"Ik heb alles gegeven, het was moeilijk om beter te doen", gaf de Fransman toe. "Ik had verwacht dat ik op een bepaald moment de rol zou moeten lossen, maar ik heb het toch maar lang volgehouden. Ik ben echt fier op het werk dat mijn ploeggenoot Enric Mas voor mij opgeknapt heeft, want zonder zijn hulp was ik vandaag op een kwartier geëindigd. Dat is ook een beetje mijn karakter: voor mij is het alles of niets.”

“Voor de rit stond ik nog tweede in de stand. Of ik nu tweede word, of vijftigste, dat is hetzelfde voor mij. Ik heb er nog voor gevochten omdat ik me achteraf niets wou beklagen. Ik mag dan ook trots zijn op mijn Tour, het was veel mooier dan ik verwacht had. Als je me dat voor de start verteld had, had ik je nooit geloofd.”

“Waarom zou ik gefrustreerd moeten zijn? Ik ben trots op hetgeen ik neergezet heb. En wat we als ploeg gedaan hebben, die zogezegd niet gewapend was om een klassement te rijden. We hebben hier uitzonderlijke momenten beleefd. Hiervan moeten we dus genieten."