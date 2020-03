Alaphilippe wil niet denken aan een Tour zonder publiek Redactie

28 maart 2020

18u17 0 Tour de France Hij moet er niet aan denken dat de Tour zonder publiek wordt verreden, maar Julian Alaphilippe kan zich ook niet voorstellen dat het grote wielerspektakel deze zomer helemaal níét doorgaat. “Ik beeld mij liever in dat het virus zal verdwijnen. Zonder publiek zou het niet hetzelfde zijn”, zegt de Fransman van Deceuninck-Quick.Step bij RCM Sport.

“Het zou zeker niet geweldig zijn, want het publiek hoort bij de Tour de France”, vertelt Julian Alaphilippe over een eventuele Franse rittenkoers zonder toeschouwers. “Dit zou uitzonderlijk zijn.” Daarom beeldt de Fransman van Deceuninck-Quick.Step - die vorig jaar tot ieders verbazing twee weken in het geel reed - zich liever nog niet in hoe het zou zijn zonder mensen langs de kant. “Als we het moeten doen, dan zullen we het doen. Maar ik beeld mij liever in dat het virus zal verdwijnen en de Tour met publiek start. Zonder zou het niet dezelfde koers zijn.”

Voor hem schept de huidige situatie, net als voor velen, nog veel onduidelijkheid. Wanneer wordt er weer gekoerst? “Ik heb voorzitter David Lappartient van de UCI aan de telefoon gehad en ze proberen een datum vast te stellen waarop we het racen kunnen hervatten”, vertelt Alaphilippe aan het Franse medium.