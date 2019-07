Alaphilippe: “Wij hebben geen ploeg om de Tour de France te winnen” JSU/GVS

22 juli 2019

Julian Alaphilippe stond op de tweede rustdag de pers te woord. Nog steeds als de leider van de Tour. “Of ik het geel kan behouden? Die vraag stel ik mezelf niet. Ik blijf gewoon mijn ding doen zoals ik de voorbije twee weken doe. Ik bekijk het dag per dag. Al is het uiteraard een eer om het geel te dragen. Ik geef elke dag alles. (lacht) Ik ga zelfs niet mee in een ontsnapping. Ik rij zoals een leider om dat geel te kunnen verdedigen. Mijn team doet daarbij een uitstekende job. Ik kijk uit naar de derde en laatste week van deze Tour.”

Dát team, Deceuninck-Quick.Step, zit in een ongewone situatie: een gele trui verdedigen in het hooggebergte. “We weten dat wij geen team hebben om de Tour te winnen. We kwamen met drie kopmannen naar hier - Elia Viviani, Enric Mas en mezelf. Daardoor kan ik nu geen vijf helpers rondom mij hebben. Maar verschillende kopmannen hebben is net de sterkte van dit team. We houden er nu eenmaal van om zo te rijden.”

