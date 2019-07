Alaphilippe verrast zichzelf met ruime winst in tijdrit: “Ik heb er geen woorden voor” JH/MCA

19 juli 2019

19u08 0 Tour de France Julian Alaphilippe lijkt in deze Tour geen plafond te kennen. De Fransman behield niet alleen zijn leiding in het klassement, hij verstevigde zijn gele trui zelfs door de etappe met ruime marge te winnen : “Op dit parcours kon ik een goede uitslag verwachten, maar met zo’n voorsprong winnen, had ik niet verwacht”, was de Fransman zelf verbaasd.

Aan de finish in Pau dook de gele trui nog eens 15 seconden onder de tijd van Geraint Thomas. Iedereen verwachtte dat de Brit in het klassement dichterbij ging sluipen op Alaphilippe in het algemeen klassement, maar de Fransman oversteeg zichzelf alweer: “Ik heb vandaag mijzelf verrast en ben voorbij mijn limiet gegaan”, begon hij zijn verhaal. “Op dit parcours kon ik een goede uitslag verwachten, maar met zo’n voorsprong op echte tijdritspecialisten winnen, dat is echt ongelooflijk.”

De renner van Deceuninck-Quick.Step beleeft een topjaar, in het voorjaar winst in Milaan-Sanremo en de Waalse Pijl, nu twee etappezeges in de Tour en al dagen lang aan de leiding in het algemeen klassement: “Ik heb er geen woorden voor, winnen in de gele trui. Ik ben heel gelukkig en fier mijzelf in de geschiedenisboeken van deze sport te rijden. Ik geniet iedere dag momenteel”, vertelde de Fransman die op een wolk leeft.

Of Alaphilippe stilaan over eindwinst begint te dromen, wou hij niet zeggen: “Deze zege verandert mijn plannen niet: ik bekijk het dag per dag. Ik heb nu twee etappes gewonnen, heb de gele trui gedragen, heb het geel verloren en het dan teruggewonnen. In de bergen ga ik alles geven, zoals ik altijd doe. Alles wat er nu nog bijkomt, is extra. Ik ga proberen om mijn limieten nog meer te overschrijden en de gele trui te verdedigen”, besloot de renner van Deceuninck-Quick.Step.