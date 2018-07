Alaphilippe profiteert van vallende Yates en daalt naar zege in eerste Pyreneeënrit Tour, Thomas blijft leider GVS/XC

24 juli 2018

17u12

Bron: Eigen berichtgeving 70 Tour De France Julian Alaphilippe heeft de eerste Pyreneeënrit van de 105de Tour de France naar zijn hand gezet. De Fransman van Quick.Step Floors schoof mee met de vroege vlucht en profiteerde in de slotfase van een valpartij van Adam Yates om naar de zege te dalen. Daarnaast weinig animo in de groep der favorieten. Geraint Thomas mag zo ook morgen de gele leiderstrui aantrekken.

Na de rustdag mochten 158 overgebleven protagonisten zich opnieuw ten volle uitleven. Een eerste Pyreneeënrit was daarvoor ideaal, er wachtte de renners vandaag vijf cols verspreid over liefst 218 kilometers. Een stevige tocht, al was het toch nog steeds een opwarmertje voor wat de Tour-karavaan de volgende dagen te wachten staat – te beginnen met de korte maar moordende rit van morgen.

Net als de voorbije dagen was het een hevige strijd om een plekje in de vroege ontsnapping te bemachtigen. De Gendt fietste weer attent vooraan, maar het was niet onze landgenoot die met alle aandacht ging lopen. Plots werd de etappe immers geneutraliseerd. Boeren hadden hooibalen op straat gekieperd, de politie reageerde met traangas maar spoot daarbij ook op enkele renners. Na 17 minuten oponthoud en tal van schermutselingen trok het peloton zich opnieuw op gang. Bizarre taferelen.

De ene aanval na de andere werd nadien gepareerd, maar na exact 100 kilometer koers kon het telraam dan toch van stal. Liefst 47 renners wisten zich af te zonderen. Daarbij zes Belgen: Van Avermaet, Stuyven, Gilbert, Vanendert, Vermote en Theuns. Sagan ontbrak, maar wist zich onderweg toch te verzekeren van groen. Enkel nog finishen in Parijs en die zesde puntentrui is dus binnen.

Op de de Col de Portet d'Aspet – een klim van tweede categorie – snelde Gilbert weg van zijn metgezellen. Hij pakte een minuut, maar in de afdaling - Fabio Casartelli vond er in 1995 de dood – liep het helemaal mis. De oud-wereldkampioen schatte een bocht verkeerd in en tuimelde over een muurtje. Akelig, maar gelukkig krabbelde de Quick.Stepper snel weer recht. Hij kroop na een medische check-up zelfs opnieuw op zijn tweewieler en liet zich nadien inlopen door het peloton.

We've all been very scared, but @PhilippeGilbert is ok and will go back on the bike. :muscle:

Après une grosse frayeur, @PhilippeGilbert semble aller bien et va repartir. :muscle:#TDF2018 pic.twitter.com/Xtrjyw3QSf Le Tour de France(@ LeTour) link

Een ruime kopgroep van zeventien renners trok naar de laatste helling van de dag: de Col du Portillon. Op die hindernis van eerste categorie toonde Yates zich voorin de beste klimmer. De Brit kwam boven met een bonus van twintig seconden op Alaphilippe en leek op weg naar de zege.

Maar in de afzink kwam de tweelingbroer van Simon ten val. Alaphilippe profiteerde optimaal en vloog Yates genadeloos voorbij. Koud kunstje voor de Fransman om vervolgens naar zijn tweede ritzege in deze Tour te dalen. Izagirre vloerde wat later de ongelukkige Yates in de sprint voor de tweede plek. Daarnaast viel er weinig te beleven in de groep der favorieten. Geen aanvallen, waardoor geletruidrager Geraint Thomas de eerste Pyreneeënrit probleemloos overleefde.