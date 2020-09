Alaphilippe moet gele trui afstaan aan Yates na te late bevoorrading, Lefevere: “Een fout van de ploeg" Redactie

02 september 2020

18u13 30 Tour de France Serieuze domper voor Deceuninck-Quick.Step en Julian Alaphilippe. De Fransman kreeg na afloop van de vijfde etappe een tijdstraf opgelegd na het aannemen van een bidon op 17 kilometer van het einde. Door die straf verliest Alaphilippe z'n gele trui. Adam Yates (Mitchelton-Scott) is de nieuwe leider in de Tour. “Dit is een beslissing die ik moet accepteren”, reageerde de Fransman. Ploegmanager Patrick Lefevere reageerde ontgoocheld. “Dit is een fout van de ploeg.”



Renners mogen tot 20 kilometer voor de finish bevoorrading aannemen langs de kant van de weg. Alaphilippe nam op 17 kilometer van de streep een bidon aan, maar dat komt hem nu zuur te staan. De Fransman kreeg 20 seconden straftijd opgelegd door de wedstrijdjury. Adam Yates mag plots morgen in het geel starten, Primoz Roglic schuift op naar de tweede plaats in het algemeen klassement.

Vlak na de etappe was Alaphilippe zich nog van geen kwaad bewust en mocht hij zelfs nog het podium op om een nieuwe gele trui op te halen. Met Sam Bennett heeft Deceuninck-Quick.Step vanaf morgen wel de groene trui in de rangen. De Ier nam het groen over van Peter Sagan.

Screen grab: The water bottle feed inside final 20km that cost Julian Alaphilippe the maillot jaune #TDF2020 pic.twitter.com/0xCxlYRBGU Neal Rogers(@ nealrogers) link

“Dit is een beslissing die ik moet accepteren”, reageerde Alaphilippe. “De gele trui verandert van schouders. Het is nu eenmaal zo. Morgen is een nieuwe dag, met Sam Bennett in het groen. Bedankt aan iedereen voor de aanmoedigingen."

Patrick Lefevere, manager van Deceuninck-Quick.Step, was ontgoocheld. “Dit was een fout van de ploeg. Het is moeilijk te accepteren”, vertelde hij aan RMC. “De gele trui verliezen, is geen goede zaak. Misschien kunnen we ‘maillot jaune’ nog terugpakken, maar vraag me niet wanneer en waar. We hadden de gele trui graag zo lang mogelijk in de ploeg gehouden.”

Une décision que je dois accepter.

La tunique dorée change d'épaules et c'est comme ça.

Demain est un autre jour, et @Sammmy_Be en vert 🙌

Merci à tous pour vos encouragements 🤜🤛💛

📸 @BeelWout pic.twitter.com/dzshxvhswS Julian Alaphilippe Officiel(@ alafpolak1) link

Bennett en Alaphilippe na de etappe:

A photo for your scrapbook: #TDF2020 green and yellow on the same team 😃 pic.twitter.com/Sk6ddGjopI Deceuninck-QuickStep(@ deceuninck_qst) link

