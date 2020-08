Alaphilippe klopt medevluchters in de sprint en pakt geel SVBM

30 augustus 2020

18u23 0 Tour de France Julian Alaphilippe heeft de tweede etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. De Fransman van Deceuninck-Quick.Step reed op de Col des Quatre Chemins weg met Marc Hirschi en Adam Yates en klopte hen in de sprint.

De tweede rit in de Ronde van Frankrijk mocht er meteen zijn. Na de stress en de vele valpartijen van gisteren was het klimmen geblazen voor het peloton. Onderweg lagen de Col de la Colmiane en de Col de Turini, terwijl in de finale de Col d’Eze en de Col des Quatres Chemins wachtten. Een opsteker: de regen werd ingeruild voor een stralende zon.

Interessant gegeven voor deze etappe: de tussensprint lag al na 16 kilometer op het parcours neergelegd. Het sein voor Peter Sagan om mee te glippen in de vroege vlucht. De Slovaak kreeg onder meer Benoît Cosnefroy, Kasper Asgreen en Matteo Trentin mee. Die laatste stak Sagan de loef af aan de tussensprint, maar viel weg uit de kopgroep met materiaalpech.

Op de Col de la Colmiane pakte Cosnefroy uit met een stevige inspanning om de bergpunten te veroveren, maar op de Col de Turini leek de jonge Fransman zich wat overschat te hebben. De renner van AG2R moest de rol lossen, maar herpakte zich op fenomenale wijze. Cosnefroy sloot net voor de top aan bij de leiders en moest enkel Anthony Perez voor zich dulden. Intussen had Peter Sagan voor z’n eigen tempo gekozen. Dat deed ook gele trui Alexander Kristoff. Aan de aankomst in Nice lag dus een dubbelslag te wachten voor de dagwinnaar.

Finale met twee beklimmingen

Na de verraderlijke afdaling van de Col de Turini zetten de renners koers naar de finale met de beklimmingen van de Col d’Eze en de Col des Quatre Chemins. Op de Col d’Eze was het verhaal van de vluchters geschreven. Dries Devenyns plaveide de weg voor Julian Alaphilippe. Onze landgenoot sleurde kilometerslang op kop van het peloton. In de afzink van de Col d’Eze ging Dauphiné-winnaar Dani Martinez tegen de grond. Een serieuze streep door de rekening van EF Education First.

Op de Col des Quatre Chemins plaatste Julian Alaphilippe zijn verwachte aanval. De Fransman kreeg de jonge Marc Hirschi mee. Wat verderop reed Adam Yates in één ruk naar het leidersduo toe. Met z'n drieën doken ze de afdaling in, een sprint zou beslissen wie de rit won en de gele trui mocht aantrekken. In die sprint hield Alaphilippe en sterk opkomende Hirschi net af. De Fransman van Deceuninck-Quick.Step neemt zo het geel over van Alexander Kristoff.



