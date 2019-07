Alaphilippe geniet van rustdag: "Het geel tot in Parijs? Ik heb al veel energie verspeeld” XC

Bron: Belga 0 Tour "Ik geniet van elk moment in deze gele trui", vertelde Julian Alaphilippe op de rustdag van de Tour. “Alles wat nu nog volgt, is bonus.”

Deceuninck-Quick.Step ontving de pers vanochtend om 10 uur voor een persmoment met Julian Alaphilippe en de voorstelling van een nieuwe fiets, een E-bike van Specialized waarop de renners hun koffieritje op de rustdag zouden afwerken. Met een klein halfuur vertraging daagde de gele trui op.

"Ik heb enorm genoten van deze eerste tien dagen in de Tour de France", sprak hij. "Ik pak al vroeg een ritzege en de gele trui. Ook was er nog de zege met Elia Viviani, ik denk dat we als ploeg heel tevreden mogen zijn. Ik speelde mijn trui weliswaar even kwijt, maar ik knokte me terug in het geel en daar ben ik trots op. Alles wat nu nog volgt in de Tour is bonus, mijn Tour is al geslaagd. Nu wil ik op de rustdag een beetje genieten van de rust, want het was een hectische en lange eerste week. Pas op, ik ga niet klagen, maar de trui brengt ook veel verplichtingen met zich mee en dat weegt. Ik kan deze rustdag zonder al te veel verplichtingen wel gebruiken."

In het kleine, benepen en warme zaaltje in het teamhotel in Albi was de pers massaal afgezakt. "Hoe ik me voel met al die camera's en micro's voor mij? Een rockster? Neen zeker niet, repliceerde hij op de vraag van een journalist. "Ik voel me meer een beest in een kooi (lacht). Neen neen, natuurlijk ben ik me ervan bewust dat ik iets speciaal heb gerealiseerd. Een Fransman, met de gele trui, daar smult het publiek van en je voelt dat ook onderweg. Het valt bijna niet te vergelijken met die bergtrui. Dat was ook anders, die droeg ik tot in Parijs en mocht ik showen op de Champs-Elysées. Dat was ook een speciaal moment in mijn carrière, zoals het geel dat nu ook is."

Het Franse publiek en de Franse pers zien hem al in het geel in Parijs, maar Loulou herhaalde nog eens dat hij dat niet voor mogelijk acht. "Het zwaarste deel van de Tour moet nog komen", zei hij. "De Pyreneeën, de Alpen, er moet nog veel geklommen worden en ik ben me ervan bewust dat ik die trui opnieuw zal moeten afstaan."

Alaphilippe staat meer dan een minuut voor op Geraint Thomas en Egan Bernal. "Maar de Tour moet nog beginnen, het zwaarste volgt nog. Ik heb nu al meer gerealiseerd dan ik ooit kon dromen. Er is ook een verschil tussen het dragen van de trui voor een paar dagen en het behalen van dat geel in Parijs. Ik heb al veel energie verspeeld, ik viel aan, won, pakte de trui terug, toonde me gisteren in de waaierrit. Normaal moet een geletruidrager energie sparen, ik koers gewoon nog altijd op mijn manier, aanvallend en het is niet dat ik me moe voel, dat niet, ik voel me sterker dan ooit op dit moment, maar dat kan keren. Ik hoop dat ik nog mooie dingen kan realiseren, maar dat is allemaal bonus dan. Ik hoop die trui nog tot en met de tijdrit in Pau te dragen, dat zou speciaal zijn, als laatste mogen starten, maar lukt het niet, dan is dat zo."

Waarom hij de Tour niet zal winnen, haalde hij een paar keer aan dus. Bovendien gaf de Fransman ook mee dat hij in de voorbereiding de focus had gelegd op de eerste Tourweek. "Toen het parcours van de Tour werd voorgesteld, wist ik dat er mogelijkheden waren om iets moois te realiseren. Ik heb echt toegewerkt naar die eerste week, die eerste tien dagen. Niet naar het einde van de Tour. Dat is anders dan vorig jaar. Toen zaten in de eerste Tourweek enkele mooie aankomsten, zoals naar de Mûr-de-Bretagne, maar was ik daar nog niet top. Later wel en pak ik ook die zeges en slaag ik erin om te strijden voor die bergtrui, aan te vallen. Toen lag dat anders, nu wilde ik scoren die eerste dagen."

Denkt hij aan de toekomst, aan opties om de Tour ooit te winnen? "Ik denk niet te ver vooruit", eindigde hij. "Ik bekijk het dag per dag en na de Tour wil ik wat rusten en volgen nieuwe doelen. En in de winter bereid ik dan een nieuw seizoen voor. Ik wil nog zoveel ontdekken, de Vlaamse klassiekers bijvoorbeeld, volgend jaar eens de Ronde van Vlaanderen rijden. Om de Tour te winnen moet je een ander soort renner zijn, iemand die drie weken lang kan focussen. Ik denk nu nog niet aan de volgende Tour. We zien wel."

Wie wint de Tour volgens hem? "Ik ben geen waarzegger, maar een wielrenner", besloot hij. "Hoe dan ook wordt de winnaar een sterke renner en Team Ineos is goed geplaatst met Geraint en Egan Bernal. Ze hebben een sterk team en staan er goed voor, maar ik ben er niet mee bezig, eerlijk gezegd."

