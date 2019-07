Alaphilippe, die toekomstige klassementspoging niet uitsluit, entertainde het publiek zelfs nog na de slotrit Redactie

Julian Alaphilippe, vijfde in het algemene klassement en 14 dagen lang drager van de gele trui, werd beloond voor zijn opvallende Tour met de prijs van de Superstrijdlust. De 27-jarige Fransman van Deceuninck-Quick.Step moest deze Tour zijn meerdere nog erkennen in de klassementsmannen, maar sluit niet uit dat hij in de toekomst wel eens op de eindoverwinning zal mikken. Na de laatste rit van deze Tour entertainde hij zelfs nog het publiek aan de Quick.Step-bus (zie onder).

"Het was een droom om de gele trui één dag te dragen. Uiteindelijk heb ik hem zelfs 14 dagen mogen dragen en heb ik twee etappes gewonnen. Het is een periode geweest die ik nooit of te nimmer zal vergeten. De enige manier waarop ik erin slaagde te genieten van de gele trui, was door me los te trekken van de heisa en de druk die de trui omringen. Ik wist ook waar mijn limieten lagen en dat de laatste week wel te veel zou zijn voor mij, dat ik mezelf misschien wel zou kunnen verrassen maar dat ik niet te veel moest beginnen dromen. Uiteindelijk heb ik dus gelijk gekregen. Ik heb veel mensen blij gemaakt en dat is iets dat me enorm veel deugd doet", stelde Alaphilippe voor de micro van France TV.

"Dat ik deze Tour zou winnen? Ik ga niet zeggen dat ik er nooit in geloofd heb, maar het zat niet in mijn hoofd. Om je voor te bereiden om de Tour te kunnen winnen ben je maanden op voorhand bezig, misschien zelfs jaren. De vijfde plaats is meer dan ik ooit had kunnen hopen, dus dat maakt veel goed voor mij. Misschien wordt het algemeen klassement wel iets waar ik me in de toekomst op zou toeleggen, maar volgend jaar helemaal niet. Dan wil ik me eerst aan de Ronde van Vlaanderen wagen. Ik vind het alleszins leuker om 14 dagen de gele trui te dragen en twee ritten te winnen, dan niets gedaan te hebben en uiteindelijk derde te eindigen." Dat laatste kan beschouwd worden als een kleine sneer richting de Nederlander Steven Kruijswijk, die winnaar Egan Bernal en Geraint Thomas vergezelde op het eindpodium in Parijs.