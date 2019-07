Alaphilippe: “Concurrenten zullen aanvallen, maar ik blijf alles geven” JSU//MCA/GVS

25 juli 2019

17u33 0

Alweer eentje minder. Julian Alaphilippe moet nog twee Alpen-etappes zien te overleven, dan is die gele trui wonderwel een feit. “Ik mag de twee komende ritten met finish bergop niet vrezen, want dat verandert toch niets aan de zaak”, sprak de Fransman. “Ik weet dat mijn concurrenten zullen aanvallen en dat dit parcours niet op mijn maat is. Maar ik blijf alles geven.”

Steels: “Alles blijft mogelijk”

“De ploeg heeft geweldig gereden”, zei ploegleider Tom Steels meteen na de finish. “We hadden er op gerekend dat Julian na de afdaling een achterstand kon goedmaken - wat hij dus gedaan heeft.” En nu? “We moeten eerlijk zijn dat hij nu kwetsbaar was bergop. Maar zolang we die gele trui hebben, is alles nog mogelijk.”