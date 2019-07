Alaphilippe boven 2.000 meter: nog nooit beter dan 47ste plaats JH/BA

20 juli 2019

18u35 0 Tour de France De magische grens van 2.000 meter hoogte, die ging Julian Alaphilippe de gele trui kosten vandaag. Niet dus, de Fransman klom vlot mee met de besten en werd zelfs nog tweede. Zijn beste uitslag ooit in een WorldTour-koers die minimum 2.000 meter boven zeeniveau aankwam.

Voordien was zijn beste notering op een aankomst bergop boven 2.000 meter een 47ste plaats in de 17de rit van de Tour van vorig jaar, met start in Bagnères-de-Luchon een aankomst in Saint-Lary-Soulan. De Fransman kwam toen boven op meer dan 14 minuten van ritwinnaar Nairo Quintana, diezelfde Colombiaan moest vandaag drie minuten prijsgeven op de geletruidrager. Het wordt uitkijken of de renner van Deceuninck-Quick.Step ook de volgende ritten zijn prestatie kan herhalen en zichzelf kan overtreffen, want de grens van de 2.000 meter hoogte wordt nog zes keer overschreden komende week. Eén ding is duidelijk: Alaphilippe is stilaan een kandidaat Tourwinnaar.