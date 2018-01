Alain Courtois deelt sneer uit tijdens Tourpresentatie: "Gelukkig moeten we niets bouwen" Sven Spoormakers

Brussels schepen Alain Courtois (MR) deelde op de voorstelling van de Grand Depart van de Tour de France 2019 een serieuze steek uit naar al wie hem had bekritiseerd over het missen van het EK voetbal 2020, omdat het bouwen van het Eurostadion op de Heizel niet lukte. "Gelukkig moeten we voor de Tour niets bouwen", zei Courtois tijdens zijn speech. "De straat is het stadion van de koers. We moeten aan niemand vergunningen vragen om de straat te gebruiken. Zelfs al moeten we over een buurtweg, dan nog kan niemand ons dat verbieden."

Alain Courtois kreeg na de beslissing van de Uefa over het afvallen van Brussel als speelstad voor het EK 2020 de zwarte piet toegeschoven. Zelfs premier Charles Michel, nochtans een partijgenoot, had zware kritiek op de aanpak van Courtois in het Eurostadion-dossier.

"Zestig jaar"

Voorts had de schepen het over het aanzien van de Ronde van Frankrijk. "De Tour is een evenement met planetaire impact. Het is van de Wereldtentoonstelling 1958 geleden dat België nog zo'n evenement mocht verwelkomen. Dat is zéstig jaar geleden. Het EK voetbal 2000 hebben we met Nederland georganiseerd en dat had geen impact in Amerika of Azië, dus telt niet mee. Wie ook vindt van niet, en eerlijk: ik twijfel er soms ook aan, wij kunnen wél nog iets bouwen. Misschien geen stadion, geen winkelcentrum, maar wel een evenement dat na zestig jaar België en Brussel na zestig jaar opnieuw het centrum van de aandacht van de hele wereld brengt."

La conférence de presse commence, en présence d'Eddy Merckx et Christian Prudhomme, Alain Courtois, 1er échevin de @VilleBruxelles chargé des sports, Philippe Close, Bourgmestre de la Ville de Bruxelles ! #TDF2019 pic.twitter.com/w8Ou3ueIS7 Le Tour de France(@ LeTour) link