Al sinds 4 uur vanmorgen op post aan Muur van Geraardsbergen om niets te missen van Tourdoortocht Daimy Van den Eede

06 juli 2019

08u30

Bron: VTM NIEUWS 1 Tour De France Al sinds 4 uur vanmorgen verzamelen wielersupporters aan de Muur van Geraardsbergen. Daar passeert vandaag het peleton van de Tour de France. De vroege vogels willen zeker zijn van het beste plekje en zijn er daarom al sinds vanmorgen bij, er worden in Geraardsbergen namelijk 30.000 supporters verwacht.

De eerste Touretappe start en eindigt in Brussel. Morgen staat er nog een ploegentijdrit in Brussel op het programma, maandag start de derde rit in Binche en rijdt het peleton naar Frankrijk.