Aimé De Gendt kreeg het aan de stok met vloekende medevluchters: “Die Belg reed niet mee” DMM/JH/MCA

17 juli 2019

19u01 1 Tour de France Wanty-Gobert mocht opnieuw de prijs voor de strijdlust afhalen, deze keer met Aimé De Gendt. In een lange ontsnapping van vier renners was hij de beste en gooide hij zijn metgezellen in de finale overboord.

Net dat manoeuvre was niet naar de zin van Stéphane Rossetto. De Fransman van Cofidis zat al drie keer eerder mee in de vlucht van de dag en vond dat de aanval nu kans maakte om de meet te halen. Rossetto foeterde na de rit dat het een lieve lust was. “Zo’n vlucht zal ooit wel eens lukken, maar dan moet iedereen vol meerijden. Die Belg deed dat niet”, deed Rossetto vloekend zijn verhaal bij France 2.

“We hadden afgesproken om te versnellen, maar hij bleef hetzelfde tempo aanhouden en daarna valt hij aan voor de strijdlust. Met zo’n renners haal je het nooit. De strijdlust is mooi, maar dat is toch het doel niet? Dat hij aanvalt is het teken dat hij niet voluit ging. De sleper! Ik, Lilian en Anthony hebben alles gegeven, maar die Belg niet. Op het einde bedankte hij ons zelfs niet.”

De Gendt: “Ik voelde me de sterkste”

De Gendt getuigde voor onze micro op de episode: ‘’Blijkbaar was het vloeken op de Belg, ja. Ze vroegen me of ik de bergpunten wilde, maar daar had ik geen interesse in. Ik wou de tussensprint wel hebben. Daar wilden ze dan wel voor sprinten. Op het einde vloeken ze dan dat ik demarreer, maar ik voelde me de sterkste op het einde. Met drie Fransen strijden voor de strijdlust dat zag ik niet zitten, dus moest ik alleen weg.

“De eerste 120 kilometer was het relatief rustig rijden. Leuk fietsen met supporters langs de kant ook, op het einde ging de kraan open. Hoe het op het podium was? Het was snel voorbij, maar nu kan ik toch eens zeggen dat ik het meegemaakt heb. Eerste ontsnapping in de Tour en meteen op het podium.”