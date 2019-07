Aanvallers of sprinters in Brioude? “Misschien iets voor dalers als Nibali of Alaphilippe” MCA/DMM

14 juli 2019

Rit 9 alweer in de Tour. Het peloton trekt van Saint-Etienne naar Brioude. Opnieuw over uitdagend terrein. Op deze Quatorze Juillet wacht mogelijks weer een uitgelezen kans voor de aanvallers. In het andere geval komen de sprinter-punchers in aanmerking. Met een laatste hindernis op twaalf kilometer van de aankomst mogen ook de betere dalers zich aangesproken voelen. Merijn Casteleyn blikt voor ons vooruit.