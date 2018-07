15-jarige renner die kanker overwon bij Lotto-Soudal op bezoek in de Tour: "Fantastisch dat ik dit mag doen" JDK/MDB

21 juli 2018

13u30 0 Tour De France Tim Lamon beleeft vandaag misschien wel de mooiste dag in zijn nog jonge leven. Na het overwinnen van lymfeklierkanker werd de 15-jarige jongeman via Make-A-Wish in de Tour de France uitgenodigd bij Lotto-Soudal. Tim, die zelf ook koerst, kijkt nu al halsreikend vooruit: "Ik kan weer beginnen trainen."

De wielermicrobe heeft Tim Lamon al een tijdje flink te pakken. Zelf rijdt hij maar al te graag rond op zijn koersfiets. "Ik ben zelf ook coureur. Je droomt ervan om prof te worden, je ziet al die renners op tv en je wilt daar ook geraken. Dat is de wens van iedere coureur denk ik op jonge leeftijd. Het eerste jaar als nieuweling heb ik moeten overslaan, maar volgend jaar komt het weer in orde."

Tim ziet het weer helemaal zitten, maar hij heeft er wel een lange weg voor moeten afleggen. "In november kreeg ik buikkrampen, heel hevige krampen. We zijn dan naar spoed gegaan. ’s Ochtends zijn we daar toegekomen en ’s avonds hebben ze meteen een spoedoperatie gedaan. Ik lag dan een week in het ziekenhuis en daar vernamen ze dat ik een Burkitt-lymfoom had (een zeer agressieve en snelgroeiende lymfeklierkanker red.). Dat is een lymfoom dat kan uitzaaien, maar bij mij is dat gelukkig niet gebeurd. Het viel al bij al nog mee."

De therapie werd al snel ingezet. "Ik kreeg twee chemokuren en na die chemokuren zouden ze beslissen of ik er nog meer nodig zou hebben. Dat is niet het geval geweest. De therapie heeft gewerkt en nu kan ik terug beginnen trainen."

Meteen die focus weer op het fietsen. Het geeft aan dat Tim wielergek is en hij is niet de enige in de familie. "Mijn oudere broer heeft gekoerst, maar gaat nu verder met zijn studies en mijn klein broertje begint nu te koersen. Dus het zit wel in de familie. Mijn favoriete renner? Toch wel Peter Sagan, maar we hopen dat Lotto-Soudal vandaag goed presteert. Hopelijk behaalt Thomas De Gendt vandaag een overwinning."

Hij hoopt dus op een prestatie van Lotto-Soudal aangezien de Belgische wielerformatie hem uitnodigde om eens een kijkje te nemen in het Tourcircus. "Ik heb vanuit het ziekenhuis een wens mogen doen van Make a Wish en mocht dat opsturen naar Amerika. Daar hebben ze beslist dat ik naar de Tour de France mocht gaan. Ze hebben het aan enkele ploegen gevraagd en Lotto-Soudal heeft dan bevestigd. Fantastisch dat ik dit mag doen."