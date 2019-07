Exclusief voor abonnees 100 jaar geleden was niet iedereen blij met uitvinding van gele trui: “Kijk haar rijden, mevrouw de kanarie”

Niels Vleminckx in Frankrijk

19 juli 2019

06u00 0 Tour de France Exact 100 jaar geleden reikte Tourdirecteur Henri Desgrange de allereerste gele trui uit. Sindsdien groeide ze uit tot een icoon van de wielersport. Bloedmooi in al z’n lelijkheid. Het kan ook de omschrijving zijn van de hele eerste Tour met gele trui. De zwaarste ooit. Gewonnen door een Belg.

Eind ‘jaren 10’ vorige eeuw. Tourdirecteur Henri Desgrange zucht. “We hebben een probleem”, mort hij tegen enkele vertrouwelingen. Zijn wielerwedstrijd heeft betere tijden gekend. De naweeën van de Eerste Wereldoorlog doen zich voelen in het peloton. Desgrange: “Veel van de renners die het publiek kende, zijn gestorven aan het front. Er zijn er die een been verloren hebben. En ondertussen kennen de supporters de coureurs niet meer. We moeten daar iets aan doen. Maar wat?”

