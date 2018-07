100 dagen in het groen: de straffe cijfers van Peter Sagan Bart Audoore in Frankrijk

23 juli 2018

10u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Tour De France Peter Sagan (28) vierde gisteren een feestdag. Eentje helemaal voor hem alleen. De Slovaak kreeg op het podium in Carcassonne zijn honderdste groene trui om de schouders. Alweer een straf record.

100 dagen in het groen

Niemand droeg vaker de groene trui dan Peter Sagan. Dat record heeft hij al een tijdje, maar sinds gisteren klinkt het nog wat mooier: 100 dagen in het groen. "Een mijlpaal in mijn carrière", zegt de drievoudige wereldkampioen. "Dit is iets waar ik echt trots op ben." De Duitse ex-sprinter Erik Zabel is tweede in de eeuwige lijst met 88 groene dagen.

57,2 procent van alle punten

452 punten op een maximum van 790. Voorlopig pakte Sagan 57,2 procent van de potentiële punten voor de groene trui. Een fantastisch gemiddelde. Het alltimerecord is in handen van Rik Van Linden: in 1975 scoorde de Antwerpenaar 49,1 procent van de punten. Om dat percentage te halen, moet Sagan over een week op ten minste 530 punten uitkomen. Ter info: donderdag aan de finish in Pau en zondag in Parijs (de twee resterende sprintersetappes) liggen op de winnaar telkens 50 punten te wachten.

11 ritzeges

Vrijdag haalde Sagan de acht jaar oudere André Greipel bij qua aantal ritzeges in de Tour: 11. Van de actieve renners doen enkel Marcel Kittel (14) en Mark Cavendish (30) beter. Eddy Merckx blijft de absolute recordhouder met 34 etappezeges in de Ronde van Frankrijk.

21x tweede

Sagan kent de smaak van succes, maar ook die van de nederlaag. De Slovaak werd in 7 Tourdeelnames al 21 keer tweede in een rit. "You win some, you lose some", blijft hij als altijd cool bij de cijfers. "Maar ik win liever, dat is waar." Sean Kelly eindigde ook 21 keer tweede in de Tour, de enige renner die nog 'beter' deed, is Erik Zabel: 22 keer.

42x in de top 3 en 55x in de top 5

64x in de top 10

Dat is meer dan de helft van de etappes (zie verder). Van de actieve renners scoort hij het best. Cavendish eindigde 51 keer in de top 10, Greipel en Froome elk 41 keer, Valverde en Boasson Hagen 39 keer.

124 ritten gereden

In zeven jaar kwam Sagan 124 keer aan de start van een Tourrit. Daar zijn drie ploegentijdritten bij. Eén keer werd hij gediskwalificeerd: na rit 4 in 2017, toen hij in volle sprint in botsing kwam met Cavendish.

6 zeges als groenetruidrager

Bernard Hinault (7), Eddy Merckx (9) en Freddy Maertens (12) wonnen vaker terwijl ze aan de leiding stonden in het puntenklassement.

50x podium in grote ronde

Tellen we zijn drie deelnames aan de Vuelta mee, dan komen we aan 50 podiumplaatsen in een grote ronde. Daarmee staat hij zevende all time.

104 puntentruien in grote rondes

Omdat hij ook 4 keer de puntentrui mocht aantrekken in de Vuelta, bestaat de collectie van Sagan uit 104 puntentruien in grote rondes. Daarmee springt hij over Freddy Maertens (103). Sean Kelly (151), Erik Zabel (141) en Laurent Jalabert (109) staan nog voor hem.

9 punten nodig voor eindzege

Van morgen tot Parijs zijn er nog maximaal 290 punten te verdienen voor de groene trui: de renner in kwestie moet dan wel de resterende 6 etappes en de resterende 5 tussensprinten winnen. Op dit moment heeft Sagan 282 punten voorsprong op Kristoff, dus heeft hij er nog 9 nodig om helemaal zeker te zijn van zijn zevende groene trui. Een 7de plaats in een tussensprint, in de tijdrit (zaterdag) of aan het einde van een zware bergrit (woensdag of vrijdag) volstaat daarvoor. Een 8ste plaats in de vlakke ritten op donderdag en zondag is ook goed. Morgen (middelzware bergrit) heeft hij zelfs aan een 9de plaats aan de finish genoeg.