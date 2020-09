'WOUT' op de helm? Sprinten! Thomas Lissens

03 september 2020

Op topniveau zit het verschil 'm in kleine dingen. Dat weet Van Aert ook. Daarom heeft hij verschillende LAZER-helmen meegenomen naar de Tour. Gisteren knalde hij in Privas naar de zege met een Bullet-model op zijn hoofd, met 'WOUT' erop. "Bij die helm draait het volledig om de aerodynamica", legt ex-kampioen en fietsenwinkeluitbater Niels Albert uit. "Hij heeft amper openingen en achteraan een soort vin, waardoor je minder wind pakt. Als Wout weet dat de kans bestaat dat hij zal sprinten, zal hij de Bullet kiezen." Ook bij zijn winst in Milaan-Sanremo droeg Van Aert de helm met zijn naam op. Tijdens bergritten, zoals eergisteren, kiest hij een ander model. "Die helm heeft meer openingen. Handig voor de bergritten, want zo is er meer luchtcirculatie. En hij is merkelijk lichter dan de Bullet, wat ook een rol speelt bergop.”

