“We hebben een plan”: Sam Bennett meer dan ooit in strijd om de groene trui Bart Audoore in Frankrijk

10 september 2020

14u20 0 Tour de France Na gisteren meer dan ooit: Sam Bennett (29) gaat voor groen in Parijs. Eén tegen één kan hij misschien niet winnen van Peter Sagan (30), maar de Ier staat er niet alleen voor: heel Deceuninck-Quick.Step wordt gemobiliseerd. “De strijd zal duren tot op Champs-Élysées.”

De strijd om de groene trui is eindelijk spannend. Voor het eerst in jaren is dat gevecht nog niet beslist halfweg de Tour. Want sinds 2012 is Peter Sagan heer en meester in het puntenklassement — alleen in 2017 won hij niet nadat hij gediskwalificeerd werd na een sprintincident met Mark Cavendish. De parallel met gisteren is duidelijk: na zijn deklassering, en bijhorend puntenverlies, is het verre van zeker dat Sagan die achtste groene trui nog wel te pakken krijgt.

Ere wie ere toekomt: Sam Bennett had de handdoek al vroeger opgenomen. Hij stond gisteren al aan de leiding, alleen is zijn voorsprong nu nog groter. 243 punten versus 175 punten. Een vlakke rit levert de winnaar 50 punten op, een heuvelrit 30, een bergrit 20, een tussensprint ook 20. Rekent u maar uit.

“Ik veronderstel dat het een goeie zaak is wat er nu gebeurd is”, zei Bennett na afloop van de etappe in Poitiers. “Maar eigenlijk wil ik dit winnen ‘on the road’. In een echt duel. Ik wil niet winnen omdat iemand gedeklasseerd wordt.”

Ervaren Sagan

Maar de Ier gaat natuurlijk ook geen punten teruggeven. Daarvoor is zo’n groene trui te prestigieus. “Het is een fijn gevoel dat we hem in de ploeg hebben”, zegt ploegleider Wilfried Peeters. “Het is iets waarvoor we gaan vechten. Het wordt niet makkelijk, maar we gaan het niet loslaten.”

In principe is Sagan in het voordeel, vindt Peeters. “Hij heeft al die ervaring. Voor Bennett is dit de eerste Tour in deze rol. Fysiek is hij heel sterk, maar mentaal is dit nieuw voor hem. Bij BORA was hij maar de derde sprinter. Je had eerst Ackermann en Sagan. Nu is hij nummer één en dat is hij niet gewend. Dat brengt stress met zich mee. Ik heb er met Tom Steels over gesproken: als je ziet dat die grote kleppers al dat werk voor je doen en dan moet jij het afmaken, dat is niet gemakkelijk voor een sprinter. Maar eens je het wél afgemaakt hebt, ben je door die muur.”

En dat is precies wat Peeters hoopt dat er dinsdag gebeurd is op Île de Ré. “Die ritzege is een ­serieuze boost”, zegt hij. “Sam is supergelukkig nu. De klik is gemaakt.”

Emotioneel zit het goed, ook ratio­neel heeft Bennett een aantal zaken waaruit hij vertrouwen put. Peeters: “Puur op snelheid is hij beter dan Sagan. Alleen Ewan kan hem in bepaalde omstandigheden kloppen.”

Maar daarmee is de klus niet geklaard. Sagan heeft ook een voordeel: het parcours is de komende anderhalve week zijn bond­genoot. De Slovaak klimt beter dan de Ier. Ook de voorbije jaren was Sagan niet de snelste sprinter, maar als beste klimmer onder de rappe mannen maakte hij in het middengebergte en zelfs hooggebergte steevast het verschil. Hij was als enige in staat om punten te pakken in de tussensprints. “In sommige ritten moeten we Sagan laten doen”, zegt Peeters. “We hebben de etappes al aangeduid waarin we zeker punten gaan verliezen. Morgen bijvoorbeeld.”

Een plan

Bennett heeft het geluk dat er een aantal tussensprints gunstig liggen de komende etappes: voor de eerste hoge berg, niet erna. Een kans om de sterkte van de ploeg uit te spelen. Peeters belooft dat Deceuninck-Quick.Step zal rijden om zijn kopman naar die sprints te brengen. Vluchters zijn gewaarschuwd. “Als we Sam kunnen helpen, gaan we dat doen.”

En dat zal niet beperkt blijven tot op kop rijden in de vlakke aanlopen. “We hebben een plan”, zegt Peeters. “Het kan zijn dat we zelf jongens vooruit sturen om punten te gaan halen op plaatsen waar Bennett moeilijk kan komen.”

Denk dan aan Jungels, of Asgreen, of Devenyns. Zij zullen in de aanval gaan om zo kostbare punten voor de neus van Sagan weg te ­kapen. “Maar dan moeten we ­Sagan wel eerst kunnen lossen”, beseft Peeters. “We houden er rekening mee dat we sowieso een aantal punten kwijt zijn. Plus, we kunnen een mogelijke ritoverwinning ook niet opofferen voor vijf punten verschil.”

Lees: Alaphilippe wordt voor­lopig nog gespaard in de strijd voor groen. De Fransman mag zich concentreren op een tweede etappezege. Peeters kent alle factoren in de weegschaal, en hoe hij ook rekent, hij komt telkens weer tot dezelfde conclusie: “Het wordt spannend. Volgens mij wordt het pas op de Champs-Élysées beslist. Wij gaan ervoor. Wij gaan vechten tot in Parijs.”

