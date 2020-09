‘Watt’ van Aert: de indrukwekkende cijfers achter zijn glansprestatie van gisteren SVL

02 september 2020

12u57 2 Tour de France Superlatieven schieten tekort voor de prestatie van Wout van Aert gisteren. Op de slotklim naar Orcières-Merlette kneep hij de tegenstand 2 kilometer lang piepdood en gaf hij zijn kopman Primoz Roglic een vrijgeleide naar ritwinst. Met op de col wattages van de absolute wereldtop. Een woordje uitleg bij Van Aerts glansprestatie.

Wie dacht dat we alles van Wout van Aert al gezien hadden, viel gisteren goed van zijn stoel. Crosser, tijdrijder, klassieke renner, spurter, en nu dus ook klimmer. Hij kan het allemaal. Op 3,4 kilometer van de top begon Van Aert als superknecht van Roglic aan zijn kabinetstuk. Klimgeiten als Carapaz, Valverde, Martinez en Higuita werden allen vakkundig geëlimineerd. Op 1,4 kilometer lag dan “Van Aerts eigen streep” en rondde Roglic het werk vakkundig af. Maar of Van Aert kapot was bij de finish? “Ik ben niet dieper gegaan dan anders.”

Van Aert liet in zijn kopbeurt absolute cijfers noteren rond de 500 watt. Per kilo lichaamsgewicht is dat bij hem zo’n 6,4 watt per kilogram. De wereldtop haalt op een lange col (10 à 20 kilometer) wattages van 6 à 6,5 watt per kilogram. Het bevestigt nogmaals hoe sterk de prestatie van Van Aert was. “Ik doe dit niet elke week, maar ik weet dat ik het kan volhouden. Die korte tijd, weliswaar. Op anderhalve kilometer van de streep was ik er helemaal klaar mee”, grijnsde hij gisteren na afloop.

Wat is ‘watt’?

Indrukwekkende cijfers, maar wat stellen die wattages nu precies voor? ‘Wattage’ is een synoniem voor ‘vermogen’. De term wordt gebruikt om uit te drukken hoeveel energie een persoon of toestel produceert over een bepaalde tijd (in principe 1 seconde). Het door een renner ontwikkelde wattage kunnen we zowel absoluut als relatief bekijken. De absolute cijfers zijn voor iedereen gelijk, de relatieve wattage is het vermogen dat renners duwen per lichaamsgewicht. Die laatste zijn van belang bij beklimmingen van heuvels of bergen.

Als we het hebben over vlakke wedstrijden - Parijs-Roubaix is hét voorbeeld - dan is het simpel: hoe meer watt een renner kan duwen, hoe sneller hij vooruit zal komen. Gewicht is een voordeel: stevige kerels zijn nu eenmaal sterker dan magere jongens. De enige andere factor die speelt, is aerodynamica. Van Aert is met zijn 78 kilo in de Hel van het Noorden dan uiteraard in het voordeel.

In de bergen, en heuvels, gelden dus wel andere wetten dan bij vlakke races. De snelheid ligt er veel lager, waardoor luchtweerstand (aerodynamica, red.) amper een rol speelt. De zwaartekracht, en dus het gewicht van de renner, is er dé bepalende factor. Een zwaar gebouwde man moet véél harder duwen om even snel omhoog te komen als een magere spriet. Wout van Aert weegt zo’n 78 kilo. Ter vergelijking: échte klimmers en ronderenners als Egan Bernal, Tadej Pogacar, Primoz Roglic en Nairo Quintana schommelen met hun lichaamsgewicht allen tussen 60 en 65 kilo. Dat Van Aert gisteren gelijkaardige wattages kon voorleggen, maakt zijn prestatie des te indrukwekkender. Klimgeit Wout.

Wattage is een objectieve manier van meten. Het is een handig middel om aan de juiste intensiteit te trainen. Hartslag en snelheid zijn van te veel externe factoren afhankelijk. Coaches kunnen hun renners zo ook makkelijk opvolgen. Al is het gevaar natuurlijk dat renners geobsedeerd raken door de cijfers en niet meer luisteren naar hun lichaam.

Benieuwd of Van Aert in de rest van de Tour zijn indrukwekkende prestatie van gisteren in het hooggebergte kan herhalen. Vandaag staat er een aankomst op zijn maat op het programma en mag superknecht Wout ook écht zijn kans gaan. En of hij er zin in heeft. “Ik ga me ertussen gooien, een ritzege laat ik niet liggen.”

