“Van Aert zal toch eerst klassiekers willen winnen en dan pas lonken naar carrière als echte ronderenner”

14 september 2020

12u39

Bron: VTM Nieuws 0 Tour de France “We hebben een strategie uitgetekend waar iedereen achter staat”, aldus Rik Verbrugghe na de bekendmaking van “We hebben een strategie uitgetekend waar iedereen achter staat”, aldus Rik Verbrugghe na de bekendmaking van zijn achtkoppige WK-selectie . Om het af te maken, wordt ongetwijfeld naar Van Avermaet en vooral Van Aert gekeken. “Als Greg en Wout goed overeenkomen, en dat zullen ze doen, kunnen we ver geraken”, aldus de bondscoach, die ook nog even dieper inging op de Tourexploten van Van Aert.



Waar liggen de limieten van Wout van Aert? Verbrugghe: “Hij verbaast iedereen, maar een coureur presteert altijd het best in zijn eigen topkwaliteit en dat is voor Wout het tijdrijden en het klassieke werk. Ik denk dat hij zijn carrière gaat focussen in die richting en niet naar die van ronderenner. Anders loop je de kans dat je alles hypothekeert. Wout zal toch eerst klassiekers willen winnen voor hij naar die grote rondes lonkt. In dat laatste geval moet hij immers klassiekers laten vallen... (lachje) en als je ziet hoe moeilijk het al voor hem is om een cross te laten vallen.”

Lees ook. En toen reed Van Aert de Tourwinnaar er af: onze chef wielrennen kijkt met verbazing naar Jumbo-Visma (+)

Sprinten, tijdrijden, Bernal en Quintana bergop lossen... Is er iets waar Wout van Aert (25) de voorbije weken niét in schitterde? In de Dauphiné en Tour kroonde hij zich tot de beste renner van het moment. Hier herbeleeft u het allemaal met exclusieve beelden uit onze docureeks ‘Wout, waar een wil is’.