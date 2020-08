Exclusief voor abonnees ‘NoodLotto’: hoe Belgische ploeg in één week tijd als een kaartenhuisje in elkaar stuikte maar nog hoop koestert



Joeri De Knop & Bart Audoore in Frankrijk

30 augustus 2020

19u43 0 Tour de France Man, man, man. Wat was dát allemaal met Lotto-Soudal de voorbije week? Nooit eerder in zijn 37-jarige bestaan zette de ploeg de Tour zó pechvol in. Toch weigert teammanager John Lelangue aan de klaagmuur te gaan staan. Want: “We hebben nog één van de beste spurters ter wereld.”

Vorige week maandag: Tim Wellens valt uit

Perscommuniqué van de ploeg, kort na de middag. Mét spoiler alert, helemaal bovenaan: ‘Geen Tour de France voor Tim Wellens’. Wellens blijkt drie dagen eerder gevallen op training achter de motorfiets – “één van mijn zwaarste crashes ooit”. Schaaf- en diepe vleeswonden over het hele lichaam, waarbij vooral schouder, elleboog en knie zijn geraakt, maken fietsen onmogelijk en herstel tegen de start van de Tour uitgesloten. Hij wordt vervangen door Frederik Frison.

Wellens heeft een haat-liefdeverhouding met de Tour. Een rit winnen deed hij nog nooit. Maar vorig jaar droeg hij wel 15 dagen de bolletjestrui van beste klimmer. Van onschatbare publicitaire waarde toch voor een team als Lotto-Soudal. Als local – residerend in Monaco – kent hij het parcours van de Grand Départ-ritten in Nice bovendien beter dan wie ook. In 2016 won hij op de Promenade des Anglais nog de lastige slotetappe van Parijs-Nice. Zonde dus. Vrijdagavond post Wellens op zijn persoonlijk Facebook-account een close-up van zijn zwaar gehavende been. Het maakt de ernst van de situatie pas goed duidelijk. De schaafwonde is afschuwelijk.

Afgelopen donderdag: twee positieve coronatests

Het team incasseert een tweede tik. Twee stafleden worden naar huis gestuurd nadat ze bij de tweede sessie verplichte PCR-tests, drie dagen vóór de Tourstart, één positief respectievelijk één ‘niet-negatief’ (en bijgevolg verdacht) resultaat lieten optekenen. Conform het Covid-protocol van de organisatie “en omdat veiligheid onze prioriteit is” moeten ook hun twee kamergenoten, lees: rechtstreekse risicocontacten, de Tourbubbel onherroepelijk verlaten.

Volgens dat bewuste protocol moet de voltallige ploeg bij twee positieve coronatests uit de Tour. Maar Lotto-Soudal heeft geluk. Twee dagen eerder heeft Amaury Sport Organisation (ASO) in samenspraak met de Internationale Vereniging van Profwielerteams (AIGCP) die regel versoepeld. Lotto-Soudal mag blijven. Aan de vooravond van de Grand Départ wordt het charter, onder druk van de Franse overheid, dan tóch opnieuw verstrengd. Zonder concrete gevolgen voor het team. Maar de angst zit er goed in. Als we zaterdagmiddag aan de start van de eerste rit langslopen bij de bus op de Avenue Félix Faure, zit een (informeel) gesprek er amper in. Iedereen blijft ver uit de buurt, alsof we pest en cholera tegelijk met ons meedragen. “Sorry, we mogen niet praten binnen deze zone”, verontschuldigt teammanager John Lelangue zich.

Zaterdag: Degenkolb buiten tijd/strijd

Een beeld dat doet slikken. Kine Geert Beirnaert, die aan de finish in de stromende regen zijn arm over John Degenkolbs schouder slaat en hem zachtjes voortduwt. De Duitser bloedt na een crash met onder meer ook Caleb Ewan uit beide knieën en ellebogen en trekt, verkrampt van de pijn, zijn natte snorretje hoog op onder zijn neus. Zijn hoofd hangt. Koers op zijn lelijkst. ‘OTL’, vermeldt het uitslagenblad. Out of Time Limit. Op 17:58 van Kristoff, finishte Degenkolb. Dat is exact 2:08 te veel. De wedstrijdjury reageert sans pardon: exit. Tot onbegrip van John Lelangue. “Onacceptabel, een gebrek aan respect. De jury moet altijd interpreteren”, vindt hij. Ploegleider Mario Aerts dringt aan. Meldt dat Degenkolb 65 kilometer alleen heeft gereden en het zo onmogelijk was om terug te keren in de grupetto. Lelangue: “Meteen na zijn val wist John dat hij zondag niet meer zou starten. Maar hij reed verder. Uit respect voor de Tour. Liever dan een OTL kreeg hij een ‘DNS (Did Not Start)’ achter zijn naam.” Aerts’ pleidooi vangt bot. OTL blijft OTL.

In het ziekenhuis van Nice worden geen breuken vastgesteld, wel vochtophoping ter hoogte van de slijmbeurs rond het kniegewricht. Alleen rust helpt. “Sometimes you win, sometimes you lose”, schetst Degenkolb het filosofisch. “Vandaag heb ik alles verloren waar ik in dit speciale jaar 2020 voor heb gewerkt. Dat ontgoochelt me enorm. Ich bin ziemlich kaputt, mentaal én lichamelijk.” ‘Dege’ verontschuldigt zich bij zijn team, in tranen haast. Het loopt al tegen middernacht aan, wanneer een WhatsApp-bericht binnendruppelt van persattaché Philippe Maertens. ‘Philippe Gilbert is nog steeds in het ziekenhuis.’ We voelen een nieuwe bui hangen.

Zondag: Ook Gilbert naar huis met breukje in de knieschijf

Retour à Monaco. En dat na amper 156 kilometer koers. Sneller dan hij ooit kon vermoeden zat Philippe Gilbert (38) twintig kilometer verderop alweer thuis. Is zijn liefde voor de Tour definitief bekoeld? “Neen, zo kan ik dit hoofdstuk niet afsluiten.”

Zijn tiende Ronde van Frankrijk, moest het worden. Met start bij hem om de hoek. Daar wilde Gilbert zich nog wel een keer voor opladen. Ook al had hij geen te beste herinneringen overgehouden aan zijn laatste twee deelnames. Buikgriep in 2017. Gebroken knieschijf – tóen al – na een spectaculaire ravijnduik in de afzink van de Portet d’Aspet in 2018. Twee vroegtijdige opgaves.

Editie 107 stond voor hem in het teken van de grote verzoening, nadat hij vorig jaar bij Deceuninck-Quick.Step tot zijn grote ongenoegen niet eens de selectie haalde. Maar kijk: het is alsof ook de Tour zelf Gilbert niet meer moet. Want zaterdag was het wéér prijs. “Ik reed in ongeveer twintigste positie toen voor me werd gevallen”, beschrijft hij. «Ik bleef overeind, slalomde tussen twee, drie gevallen renners door en dacht veilig te zijn. Maar even verder gingen er weer enkele neer en kon ik een crash niet meer vermijden. We lagen er met zo’n 15 à 20 bij. Rechtstaan en doorrijden lukte niet, twee minuten lang leunde ik tegen de vangrail. Toen vertrok ik opnieuw, zonder echt op de pedalen te kunnen duwen of hulp te kunnen bieden in het kleine groepje gelosten waarmee ik de finish haalde. Ik voelde pijn in de knie. Pijn die ik herkende van mijn val in 2018...”

Krek dezelfde linkerknie? Jawel. Maar de fractuur lijkt deze keer mee te vallen, zo wees de MRI in de Clinique Saint-Jean in Cagnes-sur-Mer uit. Gilbert: “Het gaat om een klein, niet verplaatst breukje, minder erg dan twee jaar geleden. Mogelijk heeft de oude breuk zich heropend, maar niet helemaal. Er stapelt zich momenteel nog té veel vocht en bloed op, op die plek. Donderdag onderga ik een nieuwe scan. En weten we meer. Aanvankelijk vreesden we dat ook de pezen, spieren en ligamenten waren geraakt. Maar het gaat enkel om het bot. Een niet zo belangrijk bot, bovendien. Dat is op zich positief. De dokter schat de rustpauze in op twee, drie weken. Het kon erger.” Even rekenen: twee, drie weken, gevolgd door een periode van fysieke wederopbouw… Het trekt nog niet noodzakelijk een dikke streep door Gilberts klassieke maand oktober, waarin hij achtereenvolgens Luik-Bastenaen-Luik, Brabantse Pijl, Amstel Gold Race, Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix op het programma heeft staan. “Voor de Waalse races wordt het wellicht nipt. De Vlaamse, daar geloof ik in. Ik zal er alleszins superhard voor werken. Ik neem één dag mentale rust en maak dan nieuwe plannen. Ik ben gemotiveerd, blijf positief. Want ik wil nog presteren dit jaar.”

Wat rest er nog? “ Eén van beste spurters ter wereld”

Toen waren ze nog met zes. Máár, niet onbelangrijk: de spurttrein van Caleb Ewan, die naast Degenkolb ook de wagons Kluge en De Buyst bevat, blijft vrijwel intact. Al ging de kopman zaterdag ook zélf neer. “Hij is oké”, denkt Lelangue. (lacht) “Ik behoud mijn aangeboren courage, ambitie en optimisme. Goed, we verloren twee belangrijke speerpunten, drie zelfs als je Tim meerekent. Maar met Ewan hebben we ook nog wel één van de beste spurters ter wereld. Ik verwacht Caleb maandag (vandaag, red.) in Sisteron en woensdag in Privas. En er is ook Thomas nog.” Thomas, dat is aanvalskoning Thomas De Gendt, die Gilbert bijstond in zijn calvarie naar de finish en zelf last heeft van een geblokkeerde rug. (knipoogt) “Oud worden, hé. Mijn rug is losgewrikt en ingetapet. Komt normaal wel in orde.” De Gendt ontkent niet dat er met Gilbert en Degenkolb een pak ervaring wegvalt. “Maar we blijven met z’n zessen gemotiveerd. En bouwen verder op Ewan. Als Caleb wint, kan het de knop helemaal omdraaien.”