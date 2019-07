Exclusief voor abonnees “Nog nooit stress gevoeld”: Egan Arley Bernal, de nieuwe Colombiaanse wielersensatie in zeven kernwoorden Joeri De Knop

04 juli 2019

06u22 0 Tour de France 22 pas, poeslief en superloyaal. Liefst zoekt hij de schaduw op van kopman Geraint Thomas. Wij zetten hem toch even in de zon. Omdat we geloven dat Egan Arley Bernal déze ‘open’ klim-Tour zonder Froome en Dumoulin al kan winnen. De nieuwe Colombiaanse wielersensatie in zeven kernwoorden.

MOUNTAINBIKE

Quizvraag: wat hebben Egan Arley Bernal, Peter Sagan en Jakob Fuglsang met elkaar gemeen? Antwoord: hun roots liggen in het mountainbiken. “Ik was acht toen ik mijn eerste race reed”, aldus Bernal, die daarmee in de voetsporen trad van vader German. Een wedstrijd die hij, met geleende helm, ook gelijk won. “Bij de junioren werd ik nationaal en Panamerikaans kampioen en tweede en derde in mijn allereerste WK’s.”

