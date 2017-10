"Korte Tour-etappe krijgt veldritstart" 14u41

Bron: AD, La Dernière Heure 1 TDW Tour De France Nu het parcours van de Tour de France bekend is geworden, komen ook steeds meer details naar buiten. Zo krijgt de 17de rit een startschot dat vergelijkbaar is met het veldrijden.

Dat zegt parcoursbouwer Thierry Gouvenou in een interview met La Dernière Heure. Op papier is deze rit al enorm spectaculair met drie joekelbeklimmingen in de 65 kilometer die de etappe lang is. Gouvenou zegt in het interview dat de start plaatsvindt op basis van rangschikking in het algemeen klassement. De eerste startrij bestaat dus uit renners die in de top-10 in de strijd om de gele trui staan.

Dit is gedaan omdat de start van groot belang gaat zijn. Meteen vanuit het begin loopt de weg omhoog op Col de Peyresourde, dezelfde klim die afgelopen jaar werd opgenomen in het parcours.