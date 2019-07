“Hoop dat ‘horizontaal leven’ bijna voorbij is”: Van Aert deelt eerste beelden van revalidatie TLB

27 juli 2019

09u59 2

Terwijl de Tour de France bijna voorbij is, herstelt Wout van Aert nog steeds van zijn val tijdens de tijdrit in Pau. De winnaar van de rit in Albi gunt zijn fans op Instagram ook een blikje achter de schermen bij “de eerste babystapjes in zijn revalidatie”, zoals de drievoudig wereldkampioen in het veld het zelf omschrijft. Van Aert toont hoe hij zijn rechterbeen voor het eerst beweegt na een week in het ziekenhuis. De inactiviteit van de renner van Jumbo-Visma wordt geschat op zo’n twee maanden, maar Van Aert zelf hoopt iets sneller terug te keren.

De beelden die Van Aert deelde op Instagram: