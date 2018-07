'Gele Greg' Van Avermaet: "Het was een doel om de leiderstrui te pakken in de eerste week" Redactie

09 juli 2018

17u40

Bron: VTM 0 Tour De France Greg Van Avermaet verschijnt morgen in de gele leiderstrui aan de start van de vierde rit in de Tour de France. Van Avermaet won de ploegentijdrit met zijn ploeg BMC en neemt daardoor de leidersplaats over van wereldkampioen Peter Sagan.

"We hebben een goede tijdrit gereden", opende Van Avermaet voor de microfoon van VTM. "Iedereen heeft echt zijn ding gedaan, goed ingedeeld, en we zijn met veel samengebleven. Op het eind hebben we nog wat kunnen versnellen om Team Sky te kloppen, dat was toch de topfavoriet. Het was niet simpel, maar we hebben een technisch perfecte koers gereden."

Op de dag dat de Rode Duivels hun halve finale van het WK spelen, start Van Avermaet dus in het geel in de Tour. De olympisch kampioen kijkt er alvast naar uit. "Ik heb in 2016 al eens van het geel mogen proeven en dat is me toen alleszins heel goed bevallen. Het was een doel om de leidersplaats te pakken in de eerste ronde en daar zijn we ook in geslaagd."

"Hopelijk kan ik genieten van mijn gele trui - 't is altijd iets speciaals. Ik wil ook mijn ploegmaats bedanken, zonder hen was dit nooit gelukt. Dit is de grootste wedstrijd ter wereld en ik wil het geel zo lang mogelijk behouden." Het is niet de eerste gele trui voor Van Avermaet: in 2016 reed hij drie ritten van de Tour de France in het geel.

