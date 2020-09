“Dit treft alles”: onze man in Frankrijk zag iets wat hem minstens even hard stoorde als de beuk die Sagan aan Van Aert verkocht Redactie

Tour de France Etappe twaalf alweer in de Tour de France vandaag, maar het thema bij JOE vanochtend tijdens het telefoontje met onze man ter plaatse Stijn Vlaeminck was natuurlijk de ruzie tussen Wout van Aert en Peter Sagan van gisteren. Al stoorde Vlaeminck zich toch ook aan de fans met selfiesticks die in de buurt van de finish hun ding wilden doen.

“Sagan deed een manoeuvre dat niet door de beugel kan. Hij werd direct gedeclasseerd en dat was meer dan terecht”, opent Vlaeminck. “Hij staat enorm onder druk, maar het is niet de eerste keer dat hij zoiets doet. Hij heeft het nog al gedaan, in het heetst van de strijd, in de adrenaline met de finish in zicht. Maar dat praat het niet goed. Dit had veel erger kunnen aflopen”, aldus Vlaeminck, die evenwel iets zag dat hem nog zwaarder voor de borst stootte. “Wat me naast die streek van Sagan het meest gestoord heeft, is die supporters die vlak voor de finish staan met hun selfiesticks. Ze steken die over de nadarhekken en da’s levensgevaarlijk. Ik heb al dwaze dingen gezien van supporters in deze Tour, maar dit treft toch wel alles. (...) Het had veel erger kunnen aflopen.” Op onderstaande amateurbeelden zie je effectief hoe de Slovaak ook zo’n selfiestick moet ontwijken, wat zijn beuk aan onze landgenoot voor een deel verklaart.

Timing of Sagan ‘leaning in’

vis-a-vis selfie/arm/camera sticking out #TDF2020 #Sagan pic.twitter.com/eOBAq9viWS Lois Horwitz(@ LoisHorwitz) link

Maar winst zat er gisteren volgens onze man in Frankrijk toch niet in voor de superknecht van Jumbo-Visma. “Ik denk het niet, en Wout zelf ook niet, omdat hij iets te vroeg op kop zat door de situatie van de sprint. Soms kan je het niet schrijven, natuurlijk. En dan zie je Ewan, heel uitgekiend en heel alert. Zijn topsnelheid was 63 km/u, terwijl die van Wout 60 km/u was. We gaan het wellicht nooit met zekerheid weten, maar dat Wout boos was, begrijp ik. ’t Is op het scherpst van de snee, een miljard mensen kijkt mee. Dan is er adrenaline, en krijg je dit soort gedrag, waarvoor hij trouwens ook beboet is.”

De twaalfde etappe vandaag staat overigens in het teken van Raymond Poulidor, de gewezen toprenner en opa van Mathieu van der Poel die vorig jaar overleed. “Ik ben op een uur van het dorpje waar hij begraven ligt en ik ga er nu heen”, aldus Vlaeminck. “Ik ga kijken hoe hij wordt geëerd en het kerkhof bezoeken. Maar één ding is zeker: ‘Poupou’ is nog lang niet vergeten en dit is de ideale gelegenheid om eens langs te gaan.”

