'Den Derailleur', de Gouden Tour-ploeg van onze man ter plekke, Stijn Vlaeminck: "Jammer genoeg Greg moeten schrappen"

27 augustus 2020

18u24 0 Tour de France Stijn Vlaeminck is onze man in de Tour de komende weken. U leest, hoort, ziet hem in september overal. En dus ook bij... de Gouden Tour. Speciaal voor het grootste wielerspel van België stelde ook Stijn zijn ideale ploegje samen voor de komende Ronde van Frankrijk. Na uren zweten, zwoegen, hoofdpijn kwam hij met onderstaande vijftien namen op de proppen. “Ik heb serieus moeten puzzelen”, lacht hij.

Eén ding moet Stijn onmiddellijk van het hart.

“’k Heb om budgettaire redenen Greg Van Avermaet moeten schrappen. Heel jammer... Maar hoe moeilijk was dit zeg? Lastig, maar ook superleuk. Ik heb serieus moeten puzzelen, heel wat renners moeten opofferen, maar ben blij met mijn uiteindelijke ploeg”, lacht hij, waarna hij uitlegt wie er in zijn team zit en waarom.

“Bernal moest er zeker in. Zijn enige doel is een tweede eindzege. De teamleiding van Ineos heeft met het thuislaten van Froome en Thomas ook duidelijkheid gebracht: alles op Bernal. Dat zal hem een goed gevoel geven en met Sivakov heeft hij meer dan een luxehelper bij zich. Ewan won vorig jaar drie etappes. Beter doen wordt moeilijk, maar zeker niet onmogelijk. Hetzelfde geldt voor Alaphilippe. Veertien dagen geel zal er dit jaar niet bij zijn, maar de Franse chouchou zal er wel alles aan doen om ritzege(s) binnen te halen, en wie weet ook de bollentrui. Mollema is dan weer ieman die heeft aangegeven elke kans te zullen grijpen. Hij wil uiteraard voor een goed klassement gaan, maar in de eerste week verwacht ik ook wel al een stevige prik van de Nederlander.”

Dromen

Waarna Stijn ook plaats heeft voor een landgenoot: Wout Van Aert.

“Die mocht natuurlijk niet ontbreken. Overal waar hij start, eindigt hij met goud. Hopelijk eindigt hij over een paar weken met groen. Als hij de kansen grijpt, is dat niet onmogelijk. Hij sprak in het verleden al eens over de groene trui en eindigde met de puntentrui in de Dauphiné. Zijn tegenstanders zien hem ook als een van de favorieten. “Pinot zit ook in mijn ploeg. Na zijn tweede plek in de Dauphiné zijn de Fransen alweer aan het dromen, al is de Dauphiné de Tour niet natuurlijk. Ik verwacht een heel sterke Tour van hem, net als van Barguil die uiteraard in dienst zal rijden van Nairo Quintana, maar of hij, met al zijn aanvalslust, zich drie weken zal kunnen beheersen... Tot slot haalde ook Calmejane de selectie. Door het wegvallen van Terpstra ligt de druk bij Direct Energie volledig op de schouders van Bonifazio en Calmejane. Bonifazio heeft snelle benen, dat bewees hij nog in Parijs-Nice. Maar ook in Calmejane zie ik ook een potentiële ritwinnaar. De andere renners koos ik in de eerste plaats om budgettaire redenen. Die miljoenen zijn toch veel sneller op dan je zou denken (lacht).”

Stijn bleef met z’n gespendeerde 275 miljoen nét binnen het toegelaten budget, hieronder vindt u zijn uiteindelijke selectie. Denkt u nu, ‘dat kan ik beter!’, surf dan snel naar www.goudentour.be en stel er jouw ideale team samen. Veel succes!

