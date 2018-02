"België is kloppend hart van de wielerwereld", stelt Tour-baas Prudhomme bij expositie in Brussel Redactie

02 februari 2018

14u29

Bron: Belga 0 Tour De France Vanaf vandaag loopt in het Vakantiesalon aan Brussels Expo een tentoonstelling over zestig jaar affiches van de Ronde van Frankrijk. Voor Tour-baas Christian Prudhomme het sein om de band tussen 'La Grande Boucle' en ons land in de verf te zetten. "België is een land van wielerkampioenen en maakt deel uit van de geschiedenis van de Tour", verklaarde de 57-jarige Fransman tijdens de inhuldiging van de expositie.

"Ik ben heel blij dat Brussel de thuishaven is van de tentoonstelling", vertelde Prudhomme. "Het is geen toeval dat we hier neerstrijken. België, een land met een heel lange koerstraditie, is volgens mij het kloppend hart van de wielerwereld. Spontaan denk ik dan altijd aan Eddy Merckx. Eén van de, zo niet de grootste wielerkampioen aller tijden."



Brussel organiseert zoals bekend de openingsrit van de Ronde in 2019. Dit jaar gaat de Tour van start in Noirmoutier-en-l'Île, in de regio Pays de la Loire. "Net zoals de Belgische hoofdstad zijn de Pays de la Loire onlosmakelijk met wielrennen verbonden", lichtte Prudhomme toe. "Ik ben dan ook heel blij dat we in die regio komende juli het startschot zullen geven. De Tour overstijgt als grootste wielerwedstrijd ter wereld het sportieve. Uiteraard vechten 's werelds grootste coureurs drie weken lang intense duels uit, maar de Ronde is zoveel meer. De koers brengt bijvoorbeeld mensen met allerlei achtergronden samen. En tijdens de doortocht van de Tour zetten we ook de troeven van de regio in de kijker. Dat zal zo in de Pays de la Loire zijn en het jaar nadien in België."