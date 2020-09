“Achterlijken aap”: emoties laaien ook tijdens cooling-down hoog op bij Wout van Aert na duw van Sagan ABD

09 september 2020

Tour de France Ook tijdens de cooling-down namen de emoties net na de elfde Tourrit de bovenhand bij Wout van Aert. Onze landgenoot leek - na een weliswaar te vroege aanzet - op weg naar de zege. Maar Peter Sagan gaf hem een duw, waarna hij Ook tijdens de cooling-down namen de emoties net na de elfde Tourrit de bovenhand bij Wout van Aert. Onze landgenoot leek - na een weliswaar te vroege aanzet - op weg naar de zege. Maar Peter Sagan gaf hem een duw, waarna hij "uit zijn momentum" was en pas vierde eindigde.

Toen ploegmaat Tom Dumoulin toekwam aan de ploegbus en vroeg hoe de sprint was verlopen, kon Van Aert zich niet inhouden. “Ja, hier. Achterlijken aap”, doelde hij op Sagan, die enkele meters verder stond. “Ik zat te vroeg op kop. Ik sprintte volledig aan de koord en kreeg plots een elleboog. Sagan smeet zich ertussen. ‘Ik sprint op mijn lijn’, zei hij. Er was geen lijn. Ach, jongen. Ik zat helemaal aan de koord (zucht). Ik zeg ‘jongen, wat doe je nu?’. Vervolgens begon hij me uit te schelden, en schold ik hem ook uit. Daarna was ‘m weg. Oké, ik was veel te vroeg vertrokken. Ik ging niet winnen, maar wat hij doet...”

