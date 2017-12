Tour-baas reageert op positieve plas Froome - Australische wielerbelofte verongelukt op training Redactie

12u48

Bron: Belga 0 Photo News

Gesink mikt op Giro en Tour, ook Kruijswijk trekt naar Ronde van Frankrijk

Robert Gesink gaat dit jaar zowel de Ronde van Italië als de Tour de France rijden. Dat maakte de 31-jarige Nederlander vandaag bekend tijdens de teampresentatie van wielerploeg LottoNL-Jumbo in het Nederlandse Veghel. Zijn landgenoot Steven Kruijswijk verlegt zijn blik van de Ronde van Italië naar de Tour.

Gesink hoopt in beide grote rondes te verrassen met ritzeges, zoals hij in 2016 in de Ronde van Spanje de koninginnenrit won op de Aubisque. De renner is hersteld van een breuk in een van de onderste ruggenwervels, opgelopen tijdens de Tour van dit jaar. Sinds die tijd reed hij geen wedstrijd meer. "Ik begin volgende maand in de Tour Down Under en rij daarna een mooi programma. Die ritzege in Spanje heeft me de ogen geopend, maar ook de tweede plaats dit jaar in een rit in de Tour heeft me een boost gegeven. Ik was er al dichtbij. Ik ben nu 31, het moet toch lukken om een keer een rit in de Giro en Tour te winnen."

Voor Kruijswijk is het een trendbreuk. De Nederlander richtte zich de afgelopen jaren op de Ronde van Italië, waarin hij in 2016 als vierde eindigde nadat hij lang de leiderstrui had gedragen. "Het wordt dit jaar de Tour en daarna de Vuelta, als het goed is", vertelde Kruijswijk. "We denken dat er een kans is een mooi klassement te rijden. Ik heb zes, zeven keer de Giro gedaan. Het is leuk eens een keer op de Tour te focussen."

Kruijswijk reed zeven keer de Giro, tegen drie keer de Tour. "Het zal best gek zijn om in mei thuis te zitten. Maar het is ook leuk om eens iets anders te doen. De Tour is in alles groter: de belangen, het niveau, al is dat laatste wel naar elkaar gegroeid de afgelopen jaren."

Photo News Robert Gesink.

Tour-baas wil "zo snel mogelijk antwoorden" op positieve plas Froome

Christian Prudhomme, de baas van de Ronde van Frankrijk, heeft gereageerd op de afwijkende dopingtest van de Brit Chris Froome (Sky) afgelopen september tijdens de Ronde van Spanje. "Ik wil dat deze situatie zo snel mogelijk opgehelderd wordt, zodat alle twijfel verdwijnt", verklaarde Prudhomme op radiostation Franceinfo.

"Wij hopen dat er een onderzoek zal plaatsvinden dat geen maanden in beslag zal nemen", verklaarde Prudhomme. "Het is echt onze wens dat de Internationale Wielerunie UCI zo vroeg mogelijk op het seizoen met antwoorden komt. Anders dreigt opnieuw het beeld te ontstaan dat wielrennen en doping onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn."

Froome testte positief op het middel Salbutamol. De renner werd daar reeds op 20 september van op de hoogte gebracht. Het onderzoek van het B-staal bevestigde de positieve test. De 32-jarige renner, die de Tour al viermaal op zijn naam schreef, kreeg geen voorlopige schorsing opgelegd en ontkent momenteel de feiten.

TDW

Australische wielerbelofte Jason Lowndes (23) verongelukt op training

Jason Lowndes is vandaag in zijn thuisland Australië om het leven gekomen toen hij tijdens een trainingsrit geraakt werd door een wagen. Dat heeft zijn team Israel Cycling Academy bekendgemaakt op Twitter. De 23-jarige wielerbelofte zou volgend jaar voor het Britse JLT Condor rijden.

"Wij zijn erg bedroefd door de tragische dood van onze liefste vriend, renner en teammaat", luidt het. "We zullen zijn voortdurende brede glimlach, vrolijke persoonlijkheid en warme hart verschrikkelijk missen. Veel steun voor Jasons familie en vrienden over de hele wereld."

Lowndes begon in 2015 bij Garneau-Québecor, waarna hij het jaar nadien prof werd bij Drapac. Hij beëindigde dat seizoen met een zesde plek op het wereldkampioenschap op de weg voor beloften. In 2017 verkaste hij naar Israel Cycling Academy, waar hij zich in ritten in de Ronde van Oostenrijk liet opmerken met een tweede en derde stek. Volgend jaar zou Lowndes de kleuren van JLT Condor verdedigen.

Deeply grieved by the tragic death of our dear friend, rider, teammate @jasonlowndes94 . Victim of a road accident while riding in Victoria today. Good Bye wonderful mate. https://t.co/YtspWUZxZF pic.twitter.com/wYN2h7KmPj IsraelCyclingAcademy(@ yallaACADEMY) link

Groenewegen en Roglic langer bij LottoNL-Jumbo

Dylan Groenewegen en Primoz Roglic rijden langer voor LottoNL-Jumbo. De contracten van de Nederlandse sprinter en de Sloveense tijdritspecialist zijn opengebroken en verlengd. Dat maakte teambaas Richard Plugge vandaag bekend tijdens de presentatie van de wielerploeg in het Nederlandse Veghel.

Beide renners liggen nu onder contract tot en met 2020. De 24-jarige Groenewegen won afgelopen zomer de slotrit van de Tour de France, waarin Roglic ook een rit won. De 28-jarige Sloveen, een voormalig schansspringer, werd in het najaar tweede op het WK tijdrijden.

Photo News

Lars Boom niet aan de start in Tour Down Under door hartproblemen

Wielrenner Lars Boom begint zijn seizoen later dan gepland, nadat bij de 31-jarige Nederlander van LottoNL-Jumbo enkele weken geleden hartritmestoornissen werden geconstateerd. Boom ondergaat over een paar weken een operatieve ingreep.

"Ze kunnen alles gelukkig oplossen", vertelde Boom tijdens de teampresentatie van LottoNL-Jumbo in het Nederlandse Veghel. De renner zou half januari de Tour Down Under rijden, maar die komt te vroeg. "Ik ben goed op weg, nu moet ik de eerste twee weken van januari veel trainingsuren maken. Daarna ben ik er even tussenuit", vervolgde Boom.

Photo News Lars Boom.