Tot tranen toe bewogen Groenewegen: "Ik heb gewoon een fout gemaakt in die sprint, en daar heb ik spijt van"

07 augustus 2020

18u27

Bron: NOS 14 Wielrennen Twee dagen na de dramatische valpartij in de Ronde van Polen heeft Dylan Groenewegen bij NOS uitgebreid gereageerd. De Nederlander van Team Jumbo-Visma is duidelijk aangeslagen door het hele gebeuren: “Op dit moment denk ik enkel aan Fabio, niet aan fietsen.”

In de eerste rit van de Ronde van Polen kwam Fabio Jakobsen gruwelijk ten val. De Nederlander werd vandaag uit een kunstmatige coma gehaald, de eerste stemmen zijn positief. Dylan Groenewegen was verantwoordelijk voor die val, hij week in de spurt af van zijn lijn. Bij NOS reageert de zichtbaar geëmotioneerde renner van Team Jumbo-Visma nu op het tragische voorval.

“Ik heb gewoon een fout gemaakt in die sprint, omdat ik van mijn lijn afwijk. En ja, daar heb ik spijt van. Ik hoop dat het snel beter gaat met Fabio”, aldus Groenewegen. “Het ging toen allemaal zo snel. De hekken vlogen over de weg heen, waardoor ik dan val. En dan ja... Dan lig ik op de grond en dan zie ik een grote ravage. Dan hoor je allemaal dingen en dat zijn geen fijne dingen.”

Met tranen in de ogen geeft Groenewegen toe dat hij meteen zag dat het niet goed was met Jakobsen. “Ik kan nu alleen maar hopen dat het nu het beste is. En ja, sorry voor mijn fout. Ik heb denk ik alleen maar aan Fabio gedacht, en zijn familie. Ik hoop dat hij snel herstelt. Ik heb nog niet veel geslapen. Ik heb voorlopig geen zin om ook maar aan fietsen te denken.”

Over de hevige reacties van Patrick Lefevere en co blijft Groenewegen nuchter: “Ik denk dat iedereen emotioneel is. Dat ben ik ook. Dat is hun keuze en daar kan ik niet zoveel over zeggen. Ik heb dit zeker niet bewust gedaan.” Lefevere heeft een klacht ingediend bij de UCI en de lokale Poolse politie.

