Tosh Van der Sande vrijgesproken na positieve dopingtest tijdens Gentse Zesdaagse XC/BA

23 januari 2019

17u28 3 Wielrennen Goed nieuws voor Tosh Van der Sande. De renner van Lotto-Soudal is vrijgesproken na zijn positieve dopingtest tijdens de Zesdaagse van Gent. Dat bevestigen zijn advocaten Kristof De Saedeleer en Johnny Maeschalk.

Van der Sande verklaarde destijds in een persbericht dat de positieve dopingtest tijdens de Gentse Zesdaagse het gevolg was van een materiële vergissing. Zo werd er een verkeerde neusspray vermeld op het dopingcontroleformulier.

“Mijn staal bevatte prednisolone, afkomstig van de neusspray Sofrasolone. Die neusspray is vrij verkrijgbaar, werd mij bezorgd via de ploegarts en is toegelaten binnen wedstrijdverband voor zover vermeld op het dopingcontroleformulier. Ik nam deze intranasaal. In de hectiek werd bij vergissing op het formulier ‘Mometasone spray’ vermeld in plaats van ‘Sofrasolone’, hetgeen voor dezelfde medische indicaties wordt gebruikt”, klonk het toen bij Van der Sande.

De Lotto-Soudal-renner deed er nadien met raadslieden Johnny Maeschalck en Kristof De Saedeleer, en manager Jef Van den Bosch alles aan om zijn naam te zuiveren. Met succes. Van der Sande kreeg vandaag het goede nieuws niet vervolgd te worden. Voor de UCI (Internationale Wielerunie) is de zaak gesloten.