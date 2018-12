Tosh Van der Sande geschorst door Lotto-Soudal na positieve dopingtest tijdens Zesdaagse Gent DMM

19 december 2018

19u28 9 Wielrennen Tosh Van der Sande (28) heeft een positieve dopingtest afgeleverd tijdens de Zesdaagse van Gent. De renner van Lotto-Soudal wordt in afwachting van de procedure voorlopig geschorst door zijn team.

Het was Lotto-Soudal die zelf met het nieuws kwam in een persbericht. Daarin werd gemeld dat Van Der Sande positief werd bevonden na een test in de Zesdaage van Gent. Van der Sande deed op de piste mee aan de zijde van ploegmaat Jasper De Buyst en eindigde na zes dagen ronddraaien in het Kuipke op een derde plaats.

De substantie, waar Van der Sande positief op is bevonden, is toegelaten, meldt Lotto-Soudal. “Het komt voor in de neusspray Sofrasolone, die vrij verkrijgbaar is. Sofrasolone is in competitie toegelaten, mits ze vermeld wordt bij een controle. Na een gesprek met de renner heeft Lotto-Soudal beslist de renner te schorsen in afwachting van het UCI onderzoek, mede om de renner toe te laten zijn verdediging zo goed mogelijk te onderbouwen.”

Van der Sande is sinds augustus 2011 actief bij Lotto-Soudal, eerst als stagiair en daarna als prof. De Antwerpenaar reed vorig jaar nog de Giro en de Vuelta. Van der Sande was ook één van de genomineerden voor de Kristallen Zweetdruppel.