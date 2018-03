Topvoorjaar maakt Van Aert nog gegeerder: "Zijn hoofd staat nú al naar WorldTour" (maar contract loopt nog een jaar) Wout van Aert maakt na Parijs-Roubaix uit waar zijn toekomst ligt Joeri De Knop

27 maart 2018

10u50 0 Wielrennen De wereld van Wout van Aert (23) wordt steeds groter. Eén geslaagde maand op de weg en kijk, de WorldTour lonkt. Alleen: er valt een lopend contract te respecteren. En de geïnteresseerde teams zijn niet geneigd om daar tegen te zondigen. "Voor 2019 is het een ‘no go’, voor 2020 kan alles."

Er was zijn prominente rol in de finale van de Omloop. Die derde plaats in de Strade Bianche. "En sinds zondag (tiende in Gent-Wevelgem, red.) weten we ook dat Wout de lange afstand en hoge snelheid aankan op topniveau", zegt Van Aerts manager Jef Van den Bosch. Terwijl hij toch nog volop in een experimentele fase zit. "Dat het zó’n vaart zou lopen, had hij nooit durven denken. Wout verbaast niet alleen de wereld, maar ook zichzelf."

Twitter: 92.000 volgers

Gevolg: Van Aert wordt met de dag 'hotter' in wielerland. "Hij wekt uiteraard sportieve interesse op. Maar heeft ook uitstraling en charisma. Op alle vlakken ligt hij goed in de markt. Bijna 92.000 volgers op Twitter! Dan zijn er vijf respectievelijk zes keer meer dan Tim Wellens en Tiesj Benoot."

Op de ambitie van Van Aert staat geen maat. Flink wat teams willen hem daarin ook tegemoet treden. "Zijn hoofd staat nú al naar de WorldTour", aldus Van den Bosch. Niet onlogisch. Máár, één grote MAAR: "Hij heeft nog een lopend contract tot eind 2019. En we zijn niet geneigd om plots zomaar alles overhoop te gooien." Glad ijs, beseft ook Patrick Lefevere, gezien zijn hechte band met vader Adrie eerder zot van Mathieu van der Poel, maar zeker niet afkerig tegenover de drievoudige wereldkampioen veldrijden. "Het is een ongeschreven wet dat je geen renners van elkaar afsnoept die nog onder contract liggen. Die wet wil ik graag respecteren. Tenzij Wout toch vervroegd vrij zou komen. Maar signalen in die richting kreeg ik tot op heden niet." Reden waarom ook Paul De Geyter, ceo van Lotto-Soudal, de boot afhoudt. "Voor 2019 is het een ‘no go’, voor 2020 kan alles."

De interesse is enorm, bevestigt Van den Bosch. "Logisch. Wout verenigt het beste van twee werelden op het allerhoogste echelon. Uniek in het moderne wielrennen." Maar iets concreets is er momenteel (nog) niet. "Na Parijs-Roubaix maken we een evaluatie op van zijn klassieke lente, bekijken we de verschillende opties en zien we welke richting het uitgaat." Van Aert houdt van een duidelijke toekomstplanning en structuur, dat is bekend. Van den Bosch wil daar mee voor ijveren. "Alles wordt afgestemd op zijn verdere groeiproces. Een goeie omkadering en een aantrekkelijk programma zijn daarin de twee cruciale peilers. Voor de goeie orde: die vindt hij ook terug bij zijn huidige team. Elke koers die hij wílde rijden, rijdt hij."

Nóg belangrijker is dat Van Aert de weg en het veld kan blijven combineren. Een piste waar ze bij Lotto-Soudal wel werk willen van maken. "Ook in die zin lijkt 2020 voor ons haalbaarder dan 2019. We willen rustig uitzoeken hoe we dat precies gaan aanpakken", zegt De Geyter. Van den Bosch: "Lotto-Soudal is wel niet de enige ploeg die zijn zinnen zet op Van Aert, zoals ik onlangs las. De realiteit is dat ze daar nul ervaring hebben met crossers. In tegenstelling tot andere WorldTourteams."

Jumbo & Trek

De Geyter nuanceert: "Ik blijf erbij dat ze in Spanje of Australië niet wakker liggen van een renner die maar twee maanden per seizoen rendabel is en voor de rest van de tijd het veld induikt. In tegenstelling tot Nederland. Bij Jumbo (cosponsor van LottoNL, die de ploeg volgend jaar draagt, red.) tonen ze allicht wél interesse." En die moet er ongetwijfeld ook zijn in de States, vermoedt Dirk Demol, ploegleider van Trek-Segafredo. "Ik kan me voorstellen dat onze fietsensponsor Trek, die Sven Nys heeft geannexeerd als ambassadeur, Van Aert enorm ziet zitten."

Wat dat straks moet worden als Van Aert ook nog eens scoort in de Ronde van Vlaanderen en/of Parijs-Roubaix, bedenkt Van den Bosch zich. "Dan wordt het kot helemáál te klein." Al wil Lefevere, nuchter en gezond sceptisch als hij is, het eerst nog wel eens zien. "Dat zijn nog andere kalibers. Als je je na 200 kilometer schrap moet zetten op de Paterberg, nijpt het overal. (lacht) Twee grote examens, worden het. Maar de veldslagen die hij heeft overleefd, zullen de soldaat moed schenken."