Toptalent Remco Evenepoel (18) vanaf 1 januari 2019 profrenner bij Quick-Step Floors, dat Team Sky de loef afsteekt

Remco Evenepoel (18) wordt vanaf 1 januari 2019 profrenner bij Quick-Step Floors. De kersverse Europees kampioen bij de junioren in het tijdrijden én op de weg zou normaliter eerst bij Axeon Hagens Berman, het beloftenteam van Axel Merckx, aan de slag zijn gegaan. Omdat ook Team Sky en Mitchelton-Scott op de loer lagen - er was sprake van astronomische bedragen om het toptalent in te lijven - drukte Patrick Lefevere door. En haalde Evenepoel binnen, om hem vanaf het nieuwe jaar binnen zijn profteam uit te spelen.

Evenepoel maakte vorige zondag grote indruk op het EK voor junioren in het Tsjechische Zlin. Nadat hij eerder goud veroverde in het tijdrijden, pakte hij in de wegrit uit met een lange solo en reed de tegenstand op zo’n 10 minuten. Goed voor een tweede gouden plak.